Kocasinan Belediyesi 16 Taşınmazın Satışıyla 50 Milyon 490 Bin Lira Kazandı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi 16 Taşınmazın Satışıyla 50 Milyon 490 Bin Lira Kazandı

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen ihalelerde 16 taşınmazın satışıyla 50 milyon 490 bin lira kazanç sağladı. Elde edilen gelirin ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kullanılacağı belirtildi.

24.07.2024 12:33
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Kocasinan Belediyesi, 16 taşınmazın satıldığı ihalelerde 50 milyon 490 bin lira kazanç sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, meclis salonunda yapıldı.

Açık artırma usulüyle belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilen ihalelerde 16 villa arsası satışa sunuldu. Satışlardan 50 milyon 490 bin lira gelir elde edildi.

İhale sonrası açıklama yapan Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyini ve yaşam kalitesini artırmak için gayret ettiklerini belirtti.

İhalelerden elde ettikleri gelirin hizmet olarak vatandaşa döndüğünü aktaran Çolakbayrakdar, "Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. Elde edilen her kuruş, Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazları alan vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi 16 Taşınmazın Satışıyla 50 Milyon 490 Bin Lira Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi 16 Taşınmazın Satışıyla 50 Milyon 490 Bin Lira Kazandı - Son Dakika
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