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Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 120 kilometre yol yaptı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 120 kilometre yol yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl 120 kilometre yol yaptıklarını açıkladı. Ayrıca, asfalt plenti ve konkasör tesisiyle 2023 yılında 141 bin ton asfalt serdiklerini belirtti. Çolakbayrakdar, 9 yılda 1 milyon 683 bin ton asfalt serimi ve 1322 kilometre yolu hizmete sunduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 120 kilometre yol yaptı
26.12.2023 - 12:29,  Güncelleme: 12:35
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl 120 kilometre yol yaptıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, asfalt plenti ve konkasör tesisiyle 2023 yılında 141 bin ton asfalt serdiklerini belirtti.

Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"9 yılda 1 milyon 683 bin ton asfalt serimi ve 1322 kilometre yolu, hemşehrilerimin hizmetine sunduk. Bunları yaparken 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle üretim gerçekleştiriyoruz. Yüzde 100 yerli üretim olan asfalt plentiyle yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Ayrıca 5 ay önce hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisi ile asfalt için gereken olan malzemeyi ürettik. Taş ocağıyla ürettiğimiz 210 bin ton mıcır malzemesiyle 13 milyon 482 bin lira tasarruf sağladık. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Çolakbayrakdar, 2023 yılında ise 120 kilometre yol yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi 2023 yılında 120 kilometre yol yaptı - Son Dakika
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