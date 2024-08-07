Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, Vatandaşların Taleplerini Hızlı ve Etkili Şekilde Çözüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, Vatandaşların Taleplerini Hızlı ve Etkili Şekilde Çözüyor

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturuyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nin sonuç odaklı çözüm ürettiğini belirtti ve tüm belediyecilik hizmetlerinin tek çatı altında toplandığını aktardı. Ayrıca, Çözüm Merkezi'nin yazılımının belediye personeli tarafından yapıldığı da vurgulandı.

07.08.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Çözüm Merkezi'nde sonuç odaklı çözüm ürettiklerini belirtti.

Çözüm Merkezi'nde tüm belediyecilik hizmetlerinin tek çatı altında toplandığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"25 Ağustos 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi, torpilli bir telefon numarasıdır. Çünkü vatandaş benden bir talepte bulunduğu zaman, ben de 0(352) 222 70 00 numaralı hattı arayıp, bu talebi iletiyorum. Bu yüzden bu numaraya torpilli hat diyoruz. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve belediyeyle olan taleplerini bu hat üzerinden iletebileceği bir numara. Bu bir telefonla belediyenin tüm birimlerine ulaşabileceğiniz ve hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir iletişim hattıdır. Biz diyoruz ki, Kocasinan Belediyesine ve başkana her türlü ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama, ilçe sakinlerimizle belediyeyi birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini, isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyorsak, vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak doğru bir yönetim sergiliyoruz demektir."

Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yapıldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Halkla İlişkiler, Kocasinan, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, Vatandaşların Taleplerini Hızlı ve Etkili Şekilde Çözüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:07:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, Vatandaşların Taleplerini Hızlı ve Etkili Şekilde Çözüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement