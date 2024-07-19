Kocasinan Belediyesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Yolları Asfaltladı

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Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bağ ve safiye alanlarındaki yolları asfaltladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışma alanlarında incelemede bulundu.

Altyapı çalışması tamamlanan yolların asfaltlandığını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 30 metre genişliğinde yeni yol çalışması, planladığımız program dahilinde devam ediyor. Yeni imarlaşan özellikle düşük katlı bağ ve safiye niteliğinde bahçeli evlerin olduğu bu ulaşım aksında imarlaşma sonucu yoğun yapılaşma var. Bu imarlaşmayla yol ve altyapı gibi çalışmalarını tamamlayarak, hemşehrilerimize konforlu yaşam olanağı sunuyoruz."