Kocasinan Belediyesi'nden Otopark Protokolü - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Otopark Protokolü

17.07.2026 12:28
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Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Barosu otopark kullanımını düzenlemek için protokol imzaladı.

Kocasinan Belediyesi ile Kayseri Barosu arasında adliye bölgesindeki otopark kullanımının daha düzenli ve verimli hale getirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy tarafından imzalanan protokolle, adliye binası yanındaki otoparktan avukatlar ile adliye personelinin daha etkin faydalanması sağlanacak.

Protokol kapsamında bölgedeki otopark ve trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, imza töreninde yaptığı konuşmada, adliye bölgesinin gün içinde yoğun araç hareketliliğinin yaşandığı noktalardan biri olduğunu belirtti.

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek ve şehir trafiğini rahatlatacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, imzalanan protokolle belediyenin işlettiği otoparkın daha planlı kullanılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, protokolün avukatlara, adliye personellerine ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy da 3 bin 678 avukatla Türkiye'nin en büyük barolarından biri olduklarını belirtti.

Özsoy, meslektaşlarının uzun süredir yaşadığı otopark probleminin çözümüne katkı sunan Çolakbayrakdar'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden Otopark Protokolü - Son Dakika

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