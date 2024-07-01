Kocasinan Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Meclis Başkanvekili Muammer Kılıç başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, 14 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.
Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.
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