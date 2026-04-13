Kocasinan'da Altyapı Çalışmaları Sürüyor
Kocasinan'da Altyapı Çalışmaları Sürüyor

13.04.2026 14:52
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mevcut mahalleler ve imara açılan bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin muhtelif yerlerde, aciliyet durumuna göre asfalt, tamir, yama, kaldırım, yeni yol açma, asfalt kazıma ve otopark yapımı gibi çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.

Hemşehrilerinin hayatını daha konforlu, güvenli ve huzurlu hale getirmek adına tüm ekipleriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizi her geçen gün daha ileriye taşıyacak, daha estetik, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm çabamız vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru içindir. Bu doğrultuda mahallelerimizi güzelleştiren çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimizin sağlık ve esenlik içerisinde bu hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalarını diliyorum."

Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

