Kocasinan\'da Şükür Duası

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ebiç ve Bayramhacı mahallelerinde düzenlenen şükür duasına katıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, bu yıl etkili olan yağışlar dolayısıyla Ebiç ve Bayramhacı'da gerçekleştirilen şükür duasına katıldı.

Çolakbayrakdar, bu yılın bereketli geçtiğini ve toprakların suya doyduğunu belirtti.

Yağmurların bereket getirdiğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bugün burada onlarca yıldır bir gelenek olarak devam eden yağmur duası için, şükür duası için sizlerle bir aradayız. Şükürler olsun ki bu sene kıştan itibaren topraklarımız suya doydu. Allah rahmetini üzerimizden kesmesin. Çok güzel bir şekilde yağmur yağıyor, bereketle yağıyor. İnşallah sizin emekleriniz, ürünleriniz aynı şekilde bereketli bir şekilde hasada dönüşür. Bütün çiftçi kardeşlerimizin emekleri hasatta inşallah bereketli olur."

Programa, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş de katıldı.