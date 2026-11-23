Bir kadının, eşinin kendisini kuryelerden kıskandığı anları sosyal medyada paylaşması tartışma yarattı. Görüntülerde kadının kapıyı açmasına izin vermeyen adamın, "Ben mağara adamıyım, ben varken sen kapıyı açamazsın" sözleri dikkat çekti. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.

"BEN VARKEN SEN KAPIYI AÇAMAZSIN"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kadın, eşinin kuryelerden kıskandığı ev hallerini takipçileriyle paylaştı. Kadının kapıyı açmasına izin vermeyen eşi, "Ben mağara adamıyım, ben varken sen kapıyı açamazsın" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu. Özellikle eşinin kıskançlık nedeniyle kapıyı açmasına izin vermemesine rağmen görüntüleri milyonlarla paylaşması eleştirilerin odağına yerleşti.

Videonun altına, "Karısını bir tane kuryeden kıskanıyor ama video çekip bütün Türkiye'ye göstermesini sorun etmiyor", "Kapıyı açtırmazsın ama sosyal medyada paylaştırırsın", "Kuryeden kıskan Türkiye'ye teşhir et", "Bu nasıl bir senaryo?", "Kuryeye kapı açtırmam ama sosyal medyaya açtırırım" ve "Kargocular görse daha iyiydi" şeklinde yorumlar yapıldı.