Kocayayla Geçidi Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Vasitalara Kapandı - Son Dakika
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Kocayayla Geçidi Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Vasitalara Kapandı

Kocayayla Geçidi Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Vasitalara Kapandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla geçidinde kar yağışı nedeniyle jandarma ve trafik ekipleri kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yolda aksamalara neden olan kar, Domaniç merkezinde de etkili oldu.

23.11.2024 19:37  Güncelleme: 19:39
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DAĞ YOLU AĞIR VASITALARA KAPANDI

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidi kar yağışının ardından jandarma ve trafik ekiplerince ağır vasıta ile kış lastiği olmayan araçlara kapatıldı. Domaniç ve Tahta köprü mevkisinde bekleyen jandarma ekipleri, kış lastiği olmayan zincirsiz araçlar ve ağır vasıtaların geçişine izin vermiyor. Domaniç merkezinde de etkili olan kar ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü, trafikte de aksamalara yol açtı. Karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için aralıksız çalışlarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocayayla Geçidi Kar Yağışı Nedeniyle Ağır Vasitalara Kapandı - Son Dakika

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