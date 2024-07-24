Koçluk Mesleği Türkiye'de Resmen Tanındı

Güncel

Uzman Koçlar Derneği Kurumsal İletişim Başkanı Ekrem Özden, 11 yıldır resmen tanınan bir meslek olan "koçluk"ta, sordukları etkili ve açık uçlu sorularla, iş ve özel hayatlarında daha başarılı olmak isteyenlere yol haritası çizmeleri konusunda yardım ettiklerini söyledi.

İnsanların aşmakta zorluk çektikleri engelleri görmelerine yardımcı olan ve birçok konuda farkındalık kazandıran koçlar; yaşam, ilişki, kariyer öğrenci ve aile koçları olarak müşterilere ve kurumlara profesyonel hizmet sunup, kişilere farkındalıklarının artması için destek veriyor.

Uzman Koçlar Derneği Kurumsal İletişim Başkanı Ekrem Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koçluk mesleğinin yöntem olarak Sokrates'e dayandığını söyledi.

Koçluk hizmeti alan tarafa sordukları etkili, güçlü ve açık uçlu sorularla, kişinin potansiyelini ortaya çıkarmasını sağladıklarını belirten Özden, "Koçluk Türkiye'de 29 Haziran 2013'te Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararnameyle 11 yıl önce ülkemizde resmen meslek olarak tanındı." dedi.

"Mesleki Yeterlilik Belgesi ile koçluk yapmalarını istiyoruz"

Özden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumunun yıl içerisinde il merkezlerinde sınavlar açtığını bildirdi.

Bu 5 aşamalı sınavların her birinden 80 ve üzeri alınması gerektiğinin altını çizen Özden, "Daha sonra 5 yıl geçerli Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip oluyorsunuz. Ben Türkiye'nin 385'inci meslek belgeli koçuyum. Türkiye'deki sayı en son 750-800 civarındaydı." diye konuştu.

Dernek olarak meslektaşlarına yönelik eğitici çalışmalar düzenlediklerini belirten Özden, bu mesleği yapacak herkesin Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmasını istediklerini anlattı.

Koçluk mesleğinin alt dalları bulunduğunu dile getiren Özden, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumunun sınavlarına girdiğimiz zaman aldığımız belge de seviye 6'da veriliyor ve koç olarak alıyorsunuz. Yani orada yaşam koçu, yönetici koçu, lider koçu, takım koçu diye herhangi bir spesifik ayrım, kategorize yapılmıyor ama kişi hangi alanda yetkin olduğunu, hangi alanda daha iyi olduğunu düşünüyorsa, koç meslektaşım adına söylüyorum, orada uzmanlaşabiliyor."

Özden, yaşam koçluğu dedikleri olayın birebir görüşmelerden oluştuğunu, haftada bir gerçekleşen görüşmelerin 4 hafta ile bir yıl sürebileceğini söyledi.

Lider ve takım koçluğunun ayda bir yapıldığını, seansların da 4 saat kadar sürebildiğini kaydeden Özden, "Takım hangi konularda performansını geliştirmek istiyor? Bunları netleştirip karşılıklı bunların üzerine çalışıyorsunuz. Bu tarz dallar var. Çok çeşitli, öğrenci koçluğu gibi, ilişki koçluğu gibi çeşitli dallar var." dedi.

"Koçlukta kişinin yol haritası çizmesine arkadaşlık yapıyoruz"

Özden, "Koçluk 11 yıldır ülkemizde resmen tanınan, SGK'de kodu olan bir meslek. Bir psikiyatristtik, psikologluk, avukatlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi koçluk da resmen bir meslek." diye konuştu.

Terapi ile koçların verdiği hizmetin farklı olduğunu, terapide geçmişe de odaklanıldığını belirten Özden, "Sürekli yarın odaklı, hedef odaklı çalışmalar yapıyoruz. Koçlukta, koçluk görüşmelerinde yönlendirme, tavsiye verme, nasihat etme, akıl verme asla yoktur. Sadece sorduğumuz etkili, güçlü ve açık uçlu sorularla kişinin içinde bulunduğu durumu analiz etmesine ve kendine yol haritası çizmesine yol arkadaşlığı yapıyoruz." dedi.