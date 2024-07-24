Koçluk Mesleği Türkiye'de Resmen Tanındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Koçluk Mesleği Türkiye'de Resmen Tanındı

Uzman Koçlar Derneği Kurumsal İletişim Başkanı Ekrem Özden, koçluk mesleğinin 11 yıl önce Türkiye'de resmen tanındığını ve koçların etkili sorularla insanlara yol haritası çizdiklerini söyledi. Koçlar, müşterilere ve kurumlara yaşam, ilişki, kariyer, öğrenci ve aile konularında farkındalık kazandırarak profesyonel hizmet sunuyor. Özden ayrıca, koçluk mesleğini yapacak herkesin Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmasını istediklerini belirtti.

24.07.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Koçlar Derneği Kurumsal İletişim Başkanı Ekrem Özden, 11 yıldır resmen tanınan bir meslek olan "koçluk"ta, sordukları etkili ve açık uçlu sorularla, iş ve özel hayatlarında daha başarılı olmak isteyenlere yol haritası çizmeleri konusunda yardım ettiklerini söyledi.

İnsanların aşmakta zorluk çektikleri engelleri görmelerine yardımcı olan ve birçok konuda farkındalık kazandıran koçlar; yaşam, ilişki, kariyer öğrenci ve aile koçları olarak müşterilere ve kurumlara profesyonel hizmet sunup, kişilere farkındalıklarının artması için destek veriyor.

Uzman Koçlar Derneği Kurumsal İletişim Başkanı Ekrem Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koçluk mesleğinin yöntem olarak Sokrates'e dayandığını söyledi.

Koçluk hizmeti alan tarafa sordukları etkili, güçlü ve açık uçlu sorularla, kişinin potansiyelini ortaya çıkarmasını sağladıklarını belirten Özden, "Koçluk Türkiye'de 29 Haziran 2013'te Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararnameyle 11 yıl önce ülkemizde resmen meslek olarak tanındı." dedi.

"Mesleki Yeterlilik Belgesi ile koçluk yapmalarını istiyoruz"

Özden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumunun yıl içerisinde il merkezlerinde sınavlar açtığını bildirdi.

Bu 5 aşamalı sınavların her birinden 80 ve üzeri alınması gerektiğinin altını çizen Özden, "Daha sonra 5 yıl geçerli Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip oluyorsunuz. Ben Türkiye'nin 385'inci meslek belgeli koçuyum. Türkiye'deki sayı en son 750-800 civarındaydı." diye konuştu.

Dernek olarak meslektaşlarına yönelik eğitici çalışmalar düzenlediklerini belirten Özden, bu mesleği yapacak herkesin Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmasını istediklerini anlattı.

Koçluk mesleğinin alt dalları bulunduğunu dile getiren Özden, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumunun sınavlarına girdiğimiz zaman aldığımız belge de seviye 6'da veriliyor ve koç olarak alıyorsunuz. Yani orada yaşam koçu, yönetici koçu, lider koçu, takım koçu diye herhangi bir spesifik ayrım, kategorize yapılmıyor ama kişi hangi alanda yetkin olduğunu, hangi alanda daha iyi olduğunu düşünüyorsa, koç meslektaşım adına söylüyorum, orada uzmanlaşabiliyor."

Özden, yaşam koçluğu dedikleri olayın birebir görüşmelerden oluştuğunu, haftada bir gerçekleşen görüşmelerin 4 hafta ile bir yıl sürebileceğini söyledi.

Lider ve takım koçluğunun ayda bir yapıldığını, seansların da 4 saat kadar sürebildiğini kaydeden Özden, "Takım hangi konularda performansını geliştirmek istiyor? Bunları netleştirip karşılıklı bunların üzerine çalışıyorsunuz. Bu tarz dallar var. Çok çeşitli, öğrenci koçluğu gibi, ilişki koçluğu gibi çeşitli dallar var." dedi.

"Koçlukta kişinin yol haritası çizmesine arkadaşlık yapıyoruz"

Özden, "Koçluk 11 yıldır ülkemizde resmen tanınan, SGK'de kodu olan bir meslek. Bir psikiyatristtik, psikologluk, avukatlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi koçluk da resmen bir meslek." diye konuştu.

Terapi ile koçların verdiği hizmetin farklı olduğunu, terapide geçmişe de odaklanıldığını belirten Özden, "Sürekli yarın odaklı, hedef odaklı çalışmalar yapıyoruz. Koçlukta, koçluk görüşmelerinde yönlendirme, tavsiye verme, nasihat etme, akıl verme asla yoktur. Sadece sorduğumuz etkili, güçlü ve açık uçlu sorularla kişinin içinde bulunduğu durumu analiz etmesine ve kendine yol haritası çizmesine yol arkadaşlığı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koçluk Mesleği Türkiye'de Resmen Tanındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:53:04. #1.12#
SON DAKİKA: Koçluk Mesleği Türkiye'de Resmen Tanındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement