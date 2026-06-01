Kodla-Yap Şenliği 8. Kez Düzenlendi

01.06.2026 15:58
Trabzon'da 8. Geleneksel Kodla-Yap Teknoloji Şenliği gerçekleştirildi. Eğitimin ve bilimsel projelerin önemi vurgulandı.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce "Geleneksel Kodla-Yap Teknoloji Şenliği"nin 8'incisi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nde düzenlenen programda, eğitimin ve bilimin önemine değindi.

Şenliğin bilim, teknoloji, yazılım ve yapay zeka okuryazarlığı konularında yol gösterici olması açısından önemli olduğunu ifade eden Uygun, öğrencilerin yaptıkları projelerle sadece kendilerini değil, mazlum milletlerin umudu olacağını söyledi.

Merkezin kurucusu Naci Orhan da her geçen yıl daha da büyüdüklerini belirterek, eğitim alan öğrencilerin kapasitesini 150'ye çıkarmak için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere katılım belgesi verildi, serginin açılış kurdelesi kesildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan Karal ve beraberindekiler sergiyi gezerek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

