 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kodluyoruz Derneği, İSTE'de gençlere iş hazırlığı programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kodluyoruz Derneği, İSTE'de gençlere iş hazırlığı programı düzenledi

Kodluyoruz Derneği, Microsoft işbirliğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) 'Yeni İşime Hazırlanıyorum' programı düzenledi. Programda, yazılım alanında temel seviyede bilgi ve becerisi olan gençlerin istihdama katılma sürecinde ihtiyaç duyacakları konular ele alındı. Kodluyoruz Derneği Başkanı Berat Kjamili, derneklerinin Türkiye'yi bir teknoloji yetenek merkezi haline dönüştürmeye çalıştıklarını belirtti.

Kodluyoruz Derneği, İSTE\'de gençlere iş hazırlığı programı düzenledi
22.12.2023 - 16:34,
Abone Ol

Kodluyoruz Derneği, Microsoft işbirliğiyle İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) "Yeni İşime Hazırlanıyorum" programı düzenlendi.

İSTE Mavi Salon'da gerçekleşen toplantıda, yazılım alanında temel seviyede bilgi ve becerisi olan gençlerin istihdama katılma sürecinde ihtiyaç duyacakları konular ele alındı.

Kodluyoruz Derneği Başkanı Berat Kjamili, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneklerinin Türkiye'yi bir teknoloji yetenek merkezi haline dönüştürmeye çalışan bir sosyal girişim olduğunu söyledi.

Türkiye'de her kişiye ücretsiz yazılım desteği sağladıklarını belirten Kjamili, "Gençlerin hem teknik anlamda kendilerini yetiştirmeleri hem de aynı zamanda sosyal anlamda da kendilerini yetiştirmelerine destek oluyoruz." dedi.

İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suha Orçun Mert, programın gençlere faydalı olacağını ve bu konuda gençlere her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İskenderun, Microsoft, Türkiye, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kodluyoruz Derneği, İSTE'de gençlere iş hazırlığı programı düzenledi - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 17:53:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kodluyoruz Derneği, İSTE'de gençlere iş hazırlığı programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement