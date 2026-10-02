Kofçaz Kaymakamı Ünlü, ağaç oyma ustası Korkmaz'ı ziyaret edip ürünleri inceledi - Son Dakika
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Kofçaz Kaymakamı Ünlü, ağaç oyma ustası Korkmaz'ı ziyaret edip ürünleri inceledi

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Kofçaz Kaymakamı Ünlü, ağaç oyma ustası Korkmaz\'ı ziyaret edip ürünleri inceledi
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Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Karaabalar köyünde ağaç oyma sanatını sürdüren Ramazan Korkmaz'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette tahta kaşık ve kürek gibi ürünleri inceleyen Ünlü, el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Karaabalar köyünde geleneksel ağaç oyma sanatını sürdüren Ramazan Korkmaz ve ailesini evinde ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Ünlü'ye, Belediye Başkanı Levent Şenol ile ilgili kurum amirleri de eşlik etti.

Programda ustalıkla üretilen tahta kaşık, kürek ve çeşitli ahşap ürünleri inceleyen Ünlü, el emeği eserler hakkında Korkmaz'dan bilgi aldı.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ünlü, Korkmaz'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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