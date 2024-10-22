Kokain Kaçakçısı Ermes Kolombiya'da Yakalandı

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İtalyan organize suç örgütü elebaşı ve "Ermes" ismiyle bilinen Gustavo Nocella, kokain kaçakçılığı nedeniyle Kolombiya'da gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan habere göre Nocella, 6 aylık teknik takibin ardından ülkenin Medellin kentindeki El Poblado semtinde yakalandı.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamada, mafya elebaşı Nocella'nın Güney Amerika'daki çeşitli suç örgütleriyle bağlantılarının tespit edildiği ve kıtadaki kokain kaçakçılığını koordine ettiği bildirildi.

Kolombiya Ulusal Polisinin, Ermes'in yerinin belirlenmesine ilişkin İtalyan ve İngiliz yetkililerle işbirliği içinde çalıştığı öğrenildi.

Basında yer alan bilgilere göre Ermes, Medellin'de kaldığı süre boyunca El Poblado'daki lüks dairesinde yaşadı ve sık sık alışveriş merkezine gitti.

Ermes'in yakalanması, Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılarına yönelik ciddi bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Interpol, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Nocella hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.