Kolombiya'da otoyolda devrilen yolcu otobüsünde 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kolombiya'da otoyolda devrilen yolcu otobüsünde 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kolombiya'nın güneyinde San Vicente'den Bogota'ya giden otobüs Garzon-Neiva otoyolunda devrildi; 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Polis, şoförün direksiyon başında kısa süreli uykuya dalmış olabileceği ihtimaliyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kolombiya'nın güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kolombiya Ulusal Polisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente kasabasından başkent Bogota'ya seyahat eden otobüs, Garzon-Neiva otoyolunda devrildi.
Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Polis, otobüs şoförünün direksiyon başındayken kısa süreli uykuya dalmış olabileceğini, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?