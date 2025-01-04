Kolombiya'da Üçüncü Sınıf Turist Otobüsü Kazası - Son Dakika
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Kolombiya'da Üçüncü Sınıf Turist Otobüsü Kazası

Kolombiya'da bir otobüs uçuruma yuvarlandı; 13 ölü, 29 yaralı. Soruşturma başlatıldı.

04.01.2025 06:46
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Kolombiya'da turistleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Ülkenin güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan otobüs, Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 29 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yetkililer, turistlerin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Üçüncü Sınıf Turist Otobüsü Kazası - Son Dakika

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