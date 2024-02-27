Kolombiya'da tonlarca kokain sevkiyatı yapmakla suçlanan "Soya" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı operasyonla gözaltına alındı.
Ulusal Polis Müdürü William Salamanca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Soya" lakaplı Ferney de Jesus Cardona Bello'nun polis ve askerin ortak operasyonuyla yakalandığını bildirdi.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, iş adamı olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Soya'nın, ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo ile işbirliği yaptığı ve bu yolla milyonlarca dolar kazandığı tahmin ediliyor.
Soya, "tonlarca kokaini Karayipler üzerinden ABD'ye kaçırmak ve kara para aklamak" suçundan yargılanacak.
Savunma Bakanı Ivan Velasquez, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Soya'nın yakalandığını teyit ederek, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Polis kaynaklarında, Soya'nın kazandığı milyonlarca doları "yasal göstermek" amacıyla hayvan çiftliğine, futbol okullarına ve çeşitli şirketlere aktardığı iddia edildi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) süreci yakında takip ettiği ve Soya'nın ABD'ye iade edilmesinin "yüksek olasılık" olduğu belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçısı 'Soya' gözaltına alındı - Son Dakika
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?