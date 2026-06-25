Kolombiya'da Yeni Cumhurbaşkanı Espriella - Son Dakika
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Kolombiya'da Yeni Cumhurbaşkanı Espriella

25.06.2026 04:38
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Kolombiya'da Abelardo de la Espriella, 2026-2030 dönemi için Cumhurbaşkanı olarak ilan edildi.

Kolombiya'da Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 21 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini önde tamamlayan sağcı Abelardo de la Espriella'yı ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ilan etti.

Seçimlerden Sorumlu Sicil Memuru Vekili Jaime Hernando Suarez, Abelardo de la Espriella'nın 2026-2030 dönemi için Kolombiya Cumhurbaşkanı, Jose Manuel Restrepo'nun ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçildiğini resmen duyurdu.

CNE Başkanı Cristian Quiroz, ilan töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün CNE, demokrasimizin en önemli ve tarihi adımlarından birini tamamlamış bulunuyor: Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ait ulusal oy sayım süreci nihayete erdirilmiştir. Belirtmek isterim ki gerçekleştirilen bu genel sayım sadece bürokratik bir işlem değil, halkın iradesinin en titiz şekilde doğrulanmasıdır."

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70'ini aldı.

CNE tarafından resmen seçilmiş cumhurbaşkanı ilan edilen Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.

Abelardo de la Espriella

Seçim kampanyası süresince kendisine "Kaplan" lakabını takan Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 47 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

Espriella, Cumhurbaşkanı Petro liderliğindeki solun ve onun halefi olarak görülen Senatör Cepeda'nın iktidarını sürdürmesini engellemek amacıyla Temmuz 2025'te kendi siyasi hareketini kurarak cumhurbaşkanlığı yarışına katıldı.

Espriella, yaklaşık 20 yıl önce eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe hükümeti ile paramiliter grup Kolombiya Birleşik Özsavunma Kuvvetleri (AUC) arasındaki barış görüşmelerinde yer aldı.

Sağcı Espriella'nın müvekkilleri arasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakın çevresinde yer aldığı belirtilen ve kısa süre önce hakkındaki "kara para aklama ve yaptırım ihlali" suçlamaları nedeniyle ABD'ye iade edilen Venezuelalı iş insanı Alex Saab da bulunuyor.

Rakibi sol görüşlü Ivan Cepeda, seçim kampanyası sırasında bu geçmişi nedeniyle de la Espriella'yı paramiliter gruplarla bağlantılı olmakla suçladı.

Espriella'nın öne çıkan vaatleri arasında 10 "mega hapishane" inşa etmek, Petro hükümetinin "Topyekun Barış" (Paz Total) politikasını sonlandırmak, uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadelede daha sert ve askeri odaklı bir güvenlik stratejisi uygulamak yer alıyor.

Ölüm tehditleri aldığını öne süren Espriella, seçim mitinglerini kurşungeçirmez camların arkasında gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Yeni Cumhurbaşkanı Espriella - Son Dakika

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