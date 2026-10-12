Kolombiya Dışişleri Bakanı Bula, BM'de eski hükümetin güvenlik politikalarını eleştirdi - Son Dakika
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Kolombiya Dışişleri Bakanı Bula, BM'de eski hükümetin güvenlik politikalarını eleştirdi

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Kolombiya Dışişleri Bakanı Bula, BM Güvenlik Konseyi'nde önceki hükümeti eleştirerek hükümetin FARC ile imzalanan barış anlaşmasının sonuçlarını denetleme hakkı olduğunu söyledi. Bula, son 5 yılda çocukların silahlı gruplarda kullanılmasının yüzde 300 arttığını belirtti.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula, güvenlik ve barışın ülkesinin vazgeçilmez öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Bula, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, hükümetin, Kasım 2016'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan nihai barış anlaşmasının sahadaki sonuçlarını ve kazanımlarını denetleme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Ülkesindeki güvenlik sorunlarına değinen Bula, "Güvenlik barışa karşıt bir unsur değildir; aksine kalıcı bir barışa ulaşmanın en temel ve vazgeçilmez koşuludur. Barışın sahadaki sonuçlarını titizlikle inceliyoruz." dedi.

Bula, 21 Haziran'daki seçimlerde ülke tarihinin en yüksek oyunu aldıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Abelardo de La Espriella hükümeti, Kolombiya tarihindeki en yüksek oy oranıyla göreve gelmiştir. Bu tarihi destek, dürüst ve çalışkan halkımız için hiçbir zaman gerçek anlamda tesis edilememiş olan barış ortamına yönelik yaygın hoşnutsuzluğun bir sonucudur." diye konuştu.

Önceki hükümetin güvenlik politikalarını eleştiren Bula, son 5 yılda Kolombiya'da çocukların silahlı gruplarda kullanılmasının yüzde 300 arttığını belirterek, suç örgütlerinin büyümesine ve yasa dışı ekonomilerin güçlenmesine dikkat çekti.

Bula, Temmuz 2016-Ağustos 2026 döneminde yasa dışı silahlı grupların üye sayısının 6 binden yaklaşık 30 bine yükseldiğini belirterek, aynı dönemde Kolombiya'da 132 bin 930 cinayet, yaklaşık 100 bin gasp ve 2 bin 750'den fazla kaçırma olayı yaşandığını bildirdi.

FARC ile imzalanan barış anlaşmasının ardından ülkede beklenen güvenlik ve huzur ortamının sağlanamadığını savunan Bula, bölgesel kontrolün sağlanması, toplulukların korunması, organize suçla mücadele edilmesi ve yasa dışı silahlı grupların finansmanının engellenmesini hedefleyen yeni güvenlik yaklaşımını uygulamaya koyduklarını kaydetti.

"Barış, Kolombiyalıların günlük yaşamına yansımalıdır"

Bula, Kolombiya'nın BM ile işbirliğini sürdüreceğini dile getirerek, "Barış, Kolombiyalıların günlük yaşamına yansımalıdır: aileler korkusuzca yaşadığında, çiftçiler özgürce çalıştığında ve hiçbir yasa dışı örgüt cumhuriyetin meşru otoritesinin yerini almadığında, Kolombiya'nın inşa etmeye kararlı olduğu barış işte budur." ifadelerini kullandı.

Barış süreci

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.

Örgüt, 17 Mart 2017'de 140 silahını Birleşmiş Milletler Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Norveç Nobel Komitesi, 7 Ekim 2016'da Barış Ödülü'nü ülkesindeki iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Santos'a vermişti.

Ağustos ayında göreve başlayan muhafazakar siyasetçi de la Espriella, ülkedeki kalan isyancı gruplarla yürütülen barış görüşmelerini iptal etmişti.

Kaynak: AA
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