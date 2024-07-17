Kolombiya Hükümeti, FARC Üyeleriyle Ateşkesi Sonlandırdı

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Kolombiya'da hükümet, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) ile yürüttüğü ateşkesi sonlandırma kararı aldı.

Savunma Bakanı Ivan Velasquez, yaptığı basın açıklamasında, EMC'nin topyekun barış politikasına uymamasını gerekçe göstererek, bu örgütle ile daha önce ilan edilen ateşkes anlaşmasının durdurulduğunu belirtti.

EMC'nin 16 farklı bir yapıdan oluştuğunu dile getiren Velasquez, kamu güvenliğinin sağlanması ve şiddetin önlenmesi için güvenlik güçlerinin gereğini yapacağını bildirdi.

Silahlı kuvvetlerin yeni atanan Generali Francisco Cubides de EMC'ye karşı "kararlılık" mesajı vererek, "Bu şebekeye karşı ülke genelinde tüm saldırı operasyonlarının yeniden başlatılması için gerekli emri verdik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından EMC'ye yönelik sürdürülen operasyonlara değinerek, "Cauca'da EMC'nin yasa dışı ekonomisine darbe vurulmaya devam ediliyor. Bu ekonomi ne kadar tahrip edilirse, EMC o kadar zayıflayacak." değerlendirmesinde bulundu.

EMC

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.