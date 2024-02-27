Kolombiya'da hükümet, "bazı anlaşmazlıkları" gerekçe göstererek görüşmeleri dondurma kararı alan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Venezuela'da yeninden bir araya gelecek.
Ulusal basında çıkan habere göre, taraflar, anlaşmazlıklar konusunda mutabakata vardı ve Venezuela'da barış müzakerelerine kaldığı yerden devam kararı aldı.
Hükümet ile ELN delegasyonlarının ortak basın açıklamasında, Venezuela'da 8-22 Nisan'da 7. tur görüşmelerin gerçekleşeceği bildirildi.
Barış müzakereleri süresince "ciddi" ilerlemeler katedildiği belirtilen açıklamada, "Anlaşmalardaki kayda değer ilerleme detaylıca analiz edildi. Barış masasında tarafların karşılıklı taahhütleri yeniden ele alındı ve toplumun katılımıyla ulusal süreç üzerinde mutabakat sağlandı." ifadesine yer verildi.
İnternet sitesinden 21 Şubat'ta bildiri yayımlayan ELN, hükümet ile yürütülen müzakereleri dondurmuş ve kendisini temsil eden heyeti "istişare" için geri çağırmıştı.
Bildiride, hükümet ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını savunan ELN, toplumun geniş katılımıyla sağlanan ulusal uzlaşıdan hükümetin vazgeçtiğini öne sürmüştü.
Hükümet delegasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ELN'nin açıklamalarının "gereksiz krize" yol açtığı, mutabakata varılan anlaşmanın maddelerine hükümetin sadık kaldığı ifade edilmişti.
Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN, 6 Şubat'ta, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda mutabık kalmıştı.
3 yıl sonra müzakere masasına dönüş
Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.
Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.
Son Dakika › Güncel › Kolombiya Hükümeti ve ELN, Görüşmelere Devam Kararı Aldı - Son Dakika
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?