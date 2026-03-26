Kolon Kanseri Farkındalık Etkinliği

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi tarafından "Kolon (Kolorektal) Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kolon kanserinde erken teşhisin önemi ve güncel tedavi yaklaşımları ele alındı.

"Kolon Kanseri Tanı ve Tarama Yöntemleri", "Erken Kolon Kanserinde Başarı", "Genç Yaş Kolon Kanserleri" üzerine uzmanların sunum yaptığı etkinlikte, kolon kanserinde erken tanının öneminin vurgulandı."

Hastalığın Türkiye'de en sık görülen üçüncü kanser türü olduğu, özellikle son yıllarda kolon kanserinde yetişkinlerde görülme sıklığında belirgin bir artış kaydedildiği, 50 yaş altı bireylerde kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olarak öne çıktığı aktarıldı.

Herhangi bir risk faktörü veya şikayet bulunmasa dahi 45 yaş itibarıyla düzenli kolonoskopi taramasının öneminin anlatılırken, erken evrede tespit edilen vakalarda tedavi başarısının yüzde 90'ın üzerine çıktığı bildirildi.

Açıklamada, tanı ve tarama yöntemlerindeki teknolojik ilerlemeler, minimal invaziv cerrahi teknikler, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi sayesinde ileri evrelerde bile sağkalım süreleri önemli ölçüde uzadığı vurgulandı.