Komele Kampına Füze Saldırısı
Komele Kampına Füze Saldırısı

16.03.2026 00:48
İran'ın Komele örgütü kampına 3 füze ile saldırı düzenlendi, büyük hasar oluşmadı.

ERBi İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı Komele'nin (İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu) Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan kampına 3 füze ile saldırı düzenlendi.

Yerel medyaya göre, Komele'nin üst düzey yetkililerinden Ali Rencberi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rencberi, Zırgıvez'deki kampa 3 füzenin isabet ettiğini belirtti.

Saldırı sonrasında kampta büyük çaplı bir hasarın oluşmadığı kaydedildi.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Komele kampına 11 Mart'ta da 6 kamikaze İHA ve 1 füzeyle saldırı yapılmış, saldırıda bir Komele üyesinin öldüğü, bir üyenin de yaralandığı aktarılmıştı.

Komele, İran'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Terör, İran, Son Dakika

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
