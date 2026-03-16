ERBi İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı Komele'nin (İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu) Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan kampına 3 füze ile saldırı düzenlendi.
Yerel medyaya göre, Komele'nin üst düzey yetkililerinden Ali Rencberi konuya ilişkin açıklama yaptı.
Rencberi, Zırgıvez'deki kampa 3 füzenin isabet ettiğini belirtti.
Saldırı sonrasında kampta büyük çaplı bir hasarın oluşmadığı kaydedildi.
Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Komele kampına 11 Mart'ta da 6 kamikaze İHA ve 1 füzeyle saldırı yapılmış, saldırıda bir Komele üyesinin öldüğü, bir üyenin de yaralandığı aktarılmıştı.
Komele, İran'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Komele Kampına Füze Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?