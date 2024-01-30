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Kömür ocağında göçük: Mahsur kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Kömür ocağında göçük: Mahsur kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı

Kütahya'da özel bir kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu işçilerden Hüseyin Kıyak mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekipleri, kurtarma çalışması başlatarak işçiyi çıkarmaya çalışıyor.

Kömür ocağında göçük: Mahsur kalan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı
30.01.2024 - 16:12,
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KÜTAHYA'da özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçi Hüseyin Kıyak için kurtarma çalışması başlatıldı.

Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkisindeki Ege Taşkömür Madencilik şirketine kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerden Hüseyin Kıyak mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, işçiyi çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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