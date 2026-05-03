Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan Hakkındaki İddialara İlişkin Açıklama: "Hiç Kimse, Benim Adımı Böylesine Adi Bir Suçlamayla Yan Yana Getiremez"

03.05.2026 19:59  Güncelleme: 20:18
(ANKARA) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, suçlamaların hiçbir somut delile dayanmadığını belirterek, "Hiç kimse, hiçbir siyasi hesap uğruna benim adımı böylesine adi ve aşağılık bir suçlamayla yan yana getiremez" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, son günlerde hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mutlu'nun açıklaması şöyle:

"Son günlerde şahsım hakkında ortaya atılan ve hiçbir somut delile dayanmayan iddiaların yeniden gündeme getirildiğini büyük bir öfkeyle takip ediyorum. Daha önce de gündeme taşınan bu deli saçması yalanlar, tarafımca açık ve net şekilde cevaplanmış, gerçek dışı oldukları ortaya konmuştur."

Buna rağmen aynı iddiaların belirli aralıklarla yeniden dolaşıma sokulması; kamuoyunu yanıltmak, temsil ettiğim kurumu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak, gündemi farklı yönlere çekme çabasıdır.

Şahsımın 'tetikçi tutmak' gibi ağır ve çirkin bir suçlamayla yan yana getirilmesinin ardından, aynı konuda zan altında bırakılan Meclis Üyemiz Melda Erbaykent ivedilikle şantaj, tehdit ve yalan bilgi ile kamuoyunu yanlış bilgilendirme gerekçeleriyle konuyu ilk olarak yargıya taşımış, 22 Ocak 2026 tarihinde dava sürecini başlatmıştır. Hukuka olan inancım tamdır; gerçekler en kısa sürede ortaya çıkacaktır.

Öte yandan haberlerde yer alan imar düzenlemesi iddialarının aksine, söz konusu taşınmazla ilgili tüm talepler 4 Mart 2026 tarihinde toplanan Konak Belediye Meclisi'nde oy birliği ile reddedilmiştir.

Temsil ettiğim makamın adının, sokak dedikoduları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden suç isnatlarına konu edilmeye çalışılması; yalnızca şahsıma değil, aynı zamanda kamu kurumlarına duyulan güvene zarar verme amacı taşımaktadır.

Hiç kimse, hiçbir siyasi hesap uğruna benim adımı böylesine adi ve aşağılık bir suçlamayla yan yana getiremez. Yıllarca bu kentte emeği ve mücadelesiyle var olmuş bir kadın olarak; şeref, haysiyet ve itibarımı hedef alan bu karalama kampanyasına asla boyun eğmeyeceğim. Şahsıma yöneltilen bu ağır ve ahlaksız iftiraların hiçbirini sineye çekmeyecek, hem hukuki hem de vicdani zeminde sonuna kadar mücadele edeceğim.

Biz tüm algı oyunlarına rağmen gündem saptırma girişimlerine kulak asmayacağız, Konak'ımızın bugünü ve yarını için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

