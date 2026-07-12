Konak Belediye Başkanı Mutlu, Bosna Hersek'te Srebrenitsa'nın Acısına Ortak Oldu

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenine katıldı. Srebrenitsa Anneleri ile buluşan ve kardeş belediye Opcina Centar Sarajeva'yı da ziyaret eden Başkan Mutlu'ya, Meclis Üyeleri Birol Özkardeşler, Simge Tokgöz ve İsmail Özen eşlik etti.

Konak Belediye Başkanı Mutlu, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 31. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'te düzenlenen anma programına katıldı. Potoçari Anıt Mezarlığı'na giden Başkan Mutlu'ya, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri Birol Özkardeşler, Simge Tokgöz ve İsmail Özen eşlik etti.

Katliamın tanığı olan eski akü fabrikasındaki Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi'ni de gezen Başkan Mutlu, daha sonra birçok ülkeden temsilcinin katıldığı resmi anma törenine katıldı.

Törende soykırım kurbanlarının acısını paylaşan ve anıta çiçekler bırakan Başkan Mutlu, "Yıllar geçmesine rağmen acının hala ilk günkü gibi hissedildiği Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya katıldık. Bu büyük acının hiç unutulmadığı topraklarda, nefretin insanlığa nasıl onarılmaz yaralar açtığını bir kez daha derinden hissettik. Srebrenitsa'da yitirdiğimiz 8 bin 372 canı saygıyla anıyor, adaletin ve barışın egemen olduğu bir dünyanın umudunu hep birlikte büyütüyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

SREBRENITSA ANNELERİ İLE BULUŞTU

Başkan Mutlu, anma töreninin ardından Srebrenitsa Anneleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Denis Becirovic ve derneğin uzun yıllardır başkanlığını yürüten Munira Subasic ile bir araya gelen Başkan Mutlu, soykırımda evlatlarını ve yakınlarını kaybeden annelerin yıllardır sürdürdüğü adalet mücadelesini dinledi. Anlamlı buluşmada yaşanan acıların hafızalarda canlı tutulmasının ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

KARDEŞ BELEDİYE ZİYARETİ

Resmi temaslarını sürdüren Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Opcina Centar Sarajeva'yı da ziyaret etti. Belediye Başkanı Srdan Mandic ve beraberindeki heyetle görüşerek kardeş şehir ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Mutlu, dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.