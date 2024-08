Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Güncel

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımla beraber mahallelerimizde her sokağı ziyaret ediyor, sorunlara anlık değil kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta yaşayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla mahalleleri adım adım gezerek Konaklılarla bir araya geliyor. Konak'ın 111 mahallesinden ilk etapta 30 mahalleyi ziyaret eden Başkan Mutlu'ya muhtarlar da eşlik ediyor. Ayrıca, sorunlara anında müdahale etmek için belediye bürokratları ve teknik müdürler de ziyaretlerde yer alıyor.

Başkan Mutlu, ziyaretleri çerçevesinde Ulubatlı, Mehmet Ali Akman, Güzelyalı, Göztepe, Çankaya, 1. ve 2. Kadriye, Duatepe, Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Saygı, Millet, Ferahlı, Kahramanlar, Mersinli, Çınarlı, Halkapınar, Güney, Zeytinlik, Etiler, Faikpaşa, Altınordu, Trakya, Cengiz Topel, Tınaztepe, Selçuk, Dayıemir, Tuzcu ve Ege mahallelerini gezdi.

"Sorunları ekiplerimizle hızlıca çözmeye devam edeceğiz"

Her mahallenin sorunlarını yerinde inceleyen ve dinleyen Başkan Mutlu, teknik ekibiyle beraber mahallelerin ihtiyaçlarıyla ilgili detayları gözden geçirdi. Özellikle Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin alanına giren talepler öncelikle değerlendirilirken, mahallelerin sosyal ihtiyaçları da dikkate alındı. Tüm talepleri bizzat kendisi alan, muhtar ve mahallelileri tek tek dinleyen Başkan Mutlu, "Muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımla beraber mahallelerimizde her sokağı ziyaret ediyor, sorunlara anlık değil kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Gezilerimiz sırasında komşularımızdan gelen talepleri hızlıca çözüme ulaştırmak için notlarımızı aldık. Konak'ımızın her mahallesini adım adım gezmeye, komşularımızı dinlemeye, tespit ettiğimiz sorunları ekiplerimizle hızlıca çözmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Mutlu, mahalle sakinlerini taleplerini dinledi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yapılan çalışmalar için teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, taleplerini de birinci ağızdan dile getirme şansı buldu. Başkan Mutlu, mahalle sakinlerini tek tek dinledi ve vatandaşın taleplerinin yerine getirilmesi için bürokratlarına talimat verdi. Başkan Mutlu'nun mahalle gezileri önümüzdeki günlerde de devam edecek.