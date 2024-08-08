Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta yaşayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla mahalleleri adım adım gezerek Konaklılarla bir araya geliyor. Başkan Mutlu, ziyaretleri çerçevesinde mahalle sakinlerini dinleyerek sorunlara kalıcı çözümler üretmeye devam edecek.

08.08.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımla beraber mahallelerimizde her sokağı ziyaret ediyor, sorunlara anlık değil kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta yaşayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemek amacıyla mahalleleri adım adım gezerek Konaklılarla bir araya geliyor. Konak'ın 111 mahallesinden ilk etapta 30 mahalleyi ziyaret eden Başkan Mutlu'ya muhtarlar da eşlik ediyor. Ayrıca, sorunlara anında müdahale etmek için belediye bürokratları ve teknik müdürler de ziyaretlerde yer alıyor.

Başkan Mutlu, ziyaretleri çerçevesinde Ulubatlı, Mehmet Ali Akman, Güzelyalı, Göztepe, Çankaya, 1. ve 2. Kadriye, Duatepe, Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Saygı, Millet, Ferahlı, Kahramanlar, Mersinli, Çınarlı, Halkapınar, Güney, Zeytinlik, Etiler, Faikpaşa, Altınordu, Trakya, Cengiz Topel, Tınaztepe, Selçuk, Dayıemir, Tuzcu ve Ege mahallelerini gezdi.

"Sorunları ekiplerimizle hızlıca çözmeye devam edeceğiz"

Her mahallenin sorunlarını yerinde inceleyen ve dinleyen Başkan Mutlu, teknik ekibiyle beraber mahallelerin ihtiyaçlarıyla ilgili detayları gözden geçirdi. Özellikle Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin alanına giren talepler öncelikle değerlendirilirken, mahallelerin sosyal ihtiyaçları da dikkate alındı. Tüm talepleri bizzat kendisi alan, muhtar ve mahallelileri tek tek dinleyen Başkan Mutlu, "Muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımla beraber mahallelerimizde her sokağı ziyaret ediyor, sorunlara anlık değil kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Gezilerimiz sırasında komşularımızdan gelen talepleri hızlıca çözüme ulaştırmak için notlarımızı aldık. Konak'ımızın her mahallesini adım adım gezmeye, komşularımızı dinlemeye, tespit ettiğimiz sorunları ekiplerimizle hızlıca çözmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Mutlu, mahalle sakinlerini taleplerini dinledi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yapılan çalışmalar için teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, taleplerini de birinci ağızdan dile getirme şansı buldu. Başkan Mutlu, mahalle sakinlerini tek tek dinledi ve vatandaşın taleplerinin yerine getirilmesi için bürokratlarına talimat verdi. Başkan Mutlu'nun mahalle gezileri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 04:18:28. #1.12#
SON DAKİKA: Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement