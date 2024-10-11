Konak Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti - Son Dakika
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Konak Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Konak Belediyesi, 2025 yılı için 5 milyar 780 milyon TL'lik mali bütçesini kabul etti. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirileceğini ve kronik sorunların büyük ölçüde çözüleceğini belirtti.

11.10.2024 09:39  Güncelleme: 11:03
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin 5 milyar 780 milyon TL'lik 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ın kronik problemlerinin bu dönemde büyük ölçüde çözüleceğine inanıyorum. Bunlardan biri de özellikle, dönüşümü başlatmak. Dönüşüm 600 hektarlık bir alanda. Konak'ın 2 bin 500 hektar olduğunu düşünürsek 600 hektar ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Burada bunun başlanması, bu dönem için en büyük iş olacaktır" dedi.

Konak Belediye Meclisi, ekim ayının üçüncü oturumu için Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde toplandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yönetimindeki toplantıda 2025 Mali yılı Performans Programı ile Gelir ve Gider Bütçe Tahminleri, Denge Kararnamesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ve Ekli Tarife Cetvelleri oylandı. Oy çokluğuyla kabul edilen bütçe, bir önceki yıla oranla yüzde 93 artış ile 2 milyar 950 milyon TL'den, 5 milyar 780 milyon TL'ye yükseldi. 2025 yılı bütçesinin Konak'a hayırlı olmasını temenni eden Başkan Mutlu, başta kentsel dönüşüm olmak üzere ilçedeki kronikleşmiş problemlerin büyük ölçüde çözüleceği bir dönem yaşayacaklarını dile getirdi.

"2025 yılında belediye hizmet binası yapıp mahallelerde açmak istiyoruz"

Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"Konak'ın kronik problemlerinin bu dönemde büyük ölçüde çözüleceğine inanıyorum. Bunlardan biri de özellikle, dönüşümü başlatmak. Dönüşüm 600 hektarlık bir alanda. Konak'ın 2 bin 500 hektar olduğunu düşünürsek 600 hektar ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Burada bunun başlanması, bu dönem için en büyük iş olacaktır. Dönüşüm bölgelerinde 1/1000 uygulamaları yapılmış durumda. Parselasyon yapılacak.  Bütçede ayrılan 86 milyonluk pay parselasyon plan yapımı için. Çünkü bu dışarıdan alınan hizmetle yapılacak bir iş olacak. Etüt projenin bütçesinin daha düşük olması, planlarını kendi bünyemizde yapacak olmamızdan kaynaklanıyor. Ama bu kadar büyük bir dönüşüm alanının parselasyon planını dışarıdan hizmet alarak yapacağız. Bugüne kadar böyle yapıldı, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Yani oradaki bedel inşaat bedeli değil, tamamen uygulamanın hayata geçmesi için elde edilecek olan, artık herkese bir imar durumu verebilir bir hale gelmek için yapılacak olan çalışma. Ondan sonra inşaatları belediye yapmayacak. Belediye belki büyükşehirle birlikte bir örnek yapacak. Hem moral hem başlangıç olsun diye… Ama özel sektörün eliyle yürütülecek olan bir dönüşüm hedefleniyor.

Biz göreve geldikten sonra belediyeye ait yerler hakkında bir envanter çıkardık. İki tane konut arsamız var, semt merkezi ve kreş yapmak için onları belediye hizmet binasına çeviriyoruz. Sosyal tesisimiz var ve onları hızlıca 2025 yılında belediye hizmet binası yapıp mahallelerde açmak istiyoruz. Basmane'deki yeni binamız için ise Büyükşehir'den gelecek 700 milyonluk bedel bütçeye kondu. Kadın sığınma evini bu dönem yapmayı hedefliyoruz. Projesi bitti. Yeri konusunda kadın dernekleriyle son bir görüşme yapılıyor. Daha sonra da uygulamaya geçmesi hedefleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkedeki hiçbir belediyesinde hiçbir belediye başkanı hiçbir şirketten huzur hakkı almamakta. Bunu sadece ben değil, hiçbir belediye başkanı almamaktadır. Bu, partimizin bir duruşudur. Şirkete aktarılan bütçe, biliyorsunuz şirketimizin bir tanesi personel şirketi olarak aslında MERBEL neredeyse personel şirketi ve oraya aktarılan ücretler tamamen maaş, SGK, vergi. Biz şu anda bütün belediyede iç denetimi sürdürüyoruz, şirketimizi de denetletiyoruz. Bunu beş yıl boyunca da yapacağız. Kendimizi sürekli denetleyeceğiz. Ayrıca ocak ayında da meclis kendi içinden bir denetleme komisyonu kuracak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Oy Çokluğuyla Kabul Etti - Son Dakika

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