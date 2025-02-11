Konak Belediyesi, Ağaç Atıklarını İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Olarak Dağıtıyor

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(İZMİR)- Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budadığı ağaçlardan çıkan atıkları yakacak olarak ihtiyaç sahibi evlere ulaştırıyor. Budama sezonunda yoğun çaba harcayan ekipler, 2 ayda 350 haneye ulaştı.

Konak Belediyesi, sosyal desteklerini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin budama çalışmalarının ardından ortaya çıkan atıklar, belediyenin fidanlığında bulunan atölyeye götürülüyor. Atıklar atölyede işlenerek yakacak odun haline getiriyor. Tonlarca odun, mahalle muhtarlarıyla birlikte belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor.

"Evleri olduğu kadar yürekleri de ısıtmaya gayret ediyoruz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin tonlarca atığı yakacak oduna dönüştürdüğünü vurguladı. Bu sayede son 2 ayda 350 hanenin ısıtılmasına katkı sağladıklarını belirten Başkan Mutlu, "Bir yandan ağaçlarımızın düzenli bakımını yaparken, diğer yandan Konaklı komşularımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlarımız ve komşularımızla kurduğumuz sağlıklı iletişimlerle, evleri olduğu kadar yürekleri de ısıtmaya gayret ediyoruz. Aynı anlayışla çalışmaya, Konak'ta dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.