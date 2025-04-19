Konak Belediyesi Gönüllü Tiyatro Topluluğu İlk Oyununu Sahnede Zirveye Taşıdı

(İZMİR) - Konak Belediyesi Personeli Gönüllü Tiyatro Topluluğu, "Aldatma Üzerine Güldürü ya da Tam Tersi" adlı oyunla ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Konak Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Konak Belediyesi Personeli Gönüllü Tiyatro Topluluğu (Gönül İşi Tiyatro) bir yıllık özverili çalışma sonucu ilk oyununu sahneledi.

Ahmet Önel'in kaleme aldığı ve Şafak Sipahi'nin yönettiği "Aldatma Üzerine Güldürü ya da Tam Tersi" adlı oyunu ücretsiz sahneleyen Gönül İşi Tiyatro ekibi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'ni dolduran seyirci tarafından büyük alkış aldı.

"Çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

Sanatın ışığının Konak'tan parlamaya devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İlk kez sahnelenen tiyatro oyunu için aylardır özveri ve fedakarlıkla çalışan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Belediye bünyesinde sürekli aktif olmasını istediğimiz bu tiyatro topluluğumuz, önümüzdeki süreçte seyirci karşısında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İlişkiler ve sadakat üzerine bol kahkahalı bir sorgulama sunan oyun ilerleyen süreçte de sahnelenmeye devam edecek.