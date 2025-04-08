Konak Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ile 850 Hastaya Destek Sağladı - Son Dakika
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Konak Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ile 850 Hastaya Destek Sağladı

Konak Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların hastane randevularına ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz hasta nakil ambulansı hizmeti sunuyor. Son bir yıl içinde 850 hastaya ulaşıldı.

08.04.2025 11:57  Güncelleme: 12:21
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, hasta nakil ambulansı hizmetiyle desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden hastalara ücretsiz olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları, bir yıl içerisinde 850 kişiye ulaştı.

Konak Belediyesi, kısıtlı imkanlar nedeniyle hastane randevularına gidemeyenlerin yardımına koşuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman ekipler eşliğinde evinden alınan hastalar, sağlık kontrolleri için randevu aldıkları hastaneye götürülüyor. Tedavileri tamamlanan hastalar, daha sonra tekrar ambulansla evlerine bırakılıyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden hastalara ücretsiz olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları, bir yıl içerisinde 850 kişiye ulaştı.

Konak Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı, 2016 yılından beri beyincik tümörü hastalığıyla mücadele eden 14 yaşındaki Burak Fidan'a da destek veriyor. 3 yıldır Konak Belediyesi'nin hasta nakil ambulansı hizmetinden faydalandıklarını söyleyen Fidan ailesi, "Konak Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnunum. 3 senedir ne zaman ihtiyaç duysak hep yanımızdalar. Kontrol günümüz yaklaştığında telefon açıp hemen randevu alabiliyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

"Yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Özellikle yatalak durumda olan komşularımız, randevuları bulunan hastanelere ulaşım sağlamak için bizlerden yardım talep ediyor. Alanında uzman ekiplerimizle evlerinden aldığımız hastalarımızı, sağlık kontrolleri için hastanelere ulaştırıyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakarak hizmet veriyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hasta veya dezavantajlı vatandaşlarımız, sağlık kuruluşlarına ulaşmak için bizleri 0232 484 22 91 numaralı telefondan arayabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ile 850 Hastaya Destek Sağladı - Son Dakika

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