Konak Belediyesi'nden Anneler İçin Saatlik Oyun Hizmeti

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin kadını ve çocuğu önceleyen, dayanışma odaklı hizmeti Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, yakın zamanda hayata geçen Saatlik Oyun Hizmeti'yle annelere rahat bir nefes aldırmaya devam ediyor.

Konak Belediyesi'nin Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde başlattığı Saatlik Oyun Hizmeti, hem çocukları hem anneleri sevindirdi. Hayatın koşuşturmacası içerisinde, küçük çocuğuna ya da çocuklarına evde bakan annelerin yüzünü güldüren hizmet sayesinde, anneler kendi işlerine zaman ayırabilecek fırsat buldu. Hastane randevuları başta olmak üzere resmi kurum işleri, alışveriş, sosyalleşme gibi zorunlu veya sosyal hayata dair faaliyetlerine zaman bulamayan anneler, Saatlik Oyun Hizmeti'yle nefes aldı. Kemeraltı'ndaki Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde uygulamaya konan hizmetten, randevu sistemi ile yararlanılıyor. Alınan randevu günü ve saatinde anne dışarıdaki işlerine veya kendisine, çocuğunun güvende olduğundan emin olarak gönül rahatlığıyla zaman ayırabiliyor. Saatlik Oyun Hizmeti'nden yararlanmak isteyenler hafta içi (0232) 484 53 00 numaralı telefondan 2953 dahili hatta bağlanarak başvuru yapabiliyor.

"İyi düşünülmüş bir hizmet"

Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ndeki Saatlik Oyun Hizmeti'nden yararlanan annelerden olan Gülsüm Sert, bu hizmetin kendisine sağladığı kolaylıktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 3 buçuk yaşındaki oğlu Kaan'ı gönül rahatlığı içinde merkeze bıraktığını, kendisine ve işlerine zaman ayırabildiği o iki saatin oldukça değerli olduğunu dile getiren Sert, şunları söyledi:

"Çocuğumu buraya bıraktığımda alışveriş yapabiliyorum, bir arkadaşımla kahve içebiliyorum. Bazen de bir kütüphaneye gidip kafamı dinleyebiliyorum. Kendime zaman ayırmış oluyorum. Kaan da Ezgi hocamla çok iyi uyum sağladı. İşim olmasa bile sırf güzel vakit geçirsinler diye getirebiliyorum. Çok memnunuz. İyi düşünülmüş. Nilüfer Başkanımıza da çok teşekkür ederiz."