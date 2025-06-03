Konak Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Kıyafet Desteği - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Kıyafet Desteği

03.06.2025 11:06
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Konak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde çocuklar ve ailelere ücretsiz kıyafet desteği sağlıyor. Giysi Market, sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışma kültürünü yaşatırken, bayram sevincine katkıda bulunuyor.

(İZMİR)- Konak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Giysi Market'te çocuklara ve ailelere ücretsiz kıyafet desteğiyle bayram sevincini çoğaltıyor. Bayramların, paylaşmanın ve dayanışmanın en anlamlı zamanları olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu, "Konak'ta hiç kimsenin kendini yalnız ya da eksik hissetmediği bir kent için çalışıyoruz. Giysi Market, tam da bu anlayışla hizmet veriyor" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışma kültürünü yaşatmayı sürdüren Konak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yüzlerde tebessüm, kalplerde umut olmaya devam ediyor. Yıl boyunca günlük kıyafet ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce aileye ücretsiz hizmet veren Giysi Market'te bayram yoğunluğu yaşanıyor. Belediyenin Selçuk Mahallesi'ndeki merkezinde hizmet veren Giysi Market, özellikle çocuklar için bayram sevincini artıracak yepyeni kıyafetlerle doldu. Sosyal incelemeler tamamlandıktan sonra aileleriyle Giysi Market'e gelen çocuklar, aldıkları yeni kıyafetler ve oyuncaklarla bayrama mutlulukla hazırlanıyor.

"Kimsenin yalnız hissetmediği bir kent için çalışıyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışını yalnızca sözde değil uygulamada da gösterdiklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bayramlar, paylaşmanın ve dayanışmanın en anlamlı zamanlarıdır. Her çocuğun bayram sabahı yeni bir kıyafetle uyanmaya, her ailenin bayram sevincini eksiksiz yaşamaya hakkı var. Biz Konak'ta hiç kimsenin kendini yalnız ya da eksik hissetmediği bir kent için çalışıyoruz. Giysi Market, tam da bu anlayışla hizmet veriyor. Komşularımızın yüzünü güldürebiliyorsak, bayramın gerçek ruhunu yaşatabiliyoruz demektir" ifadelerini kullandı.

Geniş ürün yelpazesi

Giysi Market'te yalnızca yeni, etiketli ve kullanılmamış giysiler yer alıyor. Kadın, erkek ve çocuklara yönelik geniş ürün yelpazesinde; elbiselerden ayakkabılara, çoraplardan şapkalara kadar birçok seçenek bulunuyor. Kıyafetler, tekstil firmaları ile mağazalardan gelen bağışlarla temin ediliyor. İkinci el ürün kabul edilmiyor. Giysi Market'ten yararlanmak isteyen vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor. Giysi bağışında bulunmak isteyenler ise 0232 484 53 00 (Dahili 2975) numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Bayramda Ücretsiz Kıyafet Desteği - Son Dakika

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