Konak'ta Bağımlılık ile Mücadele Eğitimleri Devam Ediyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi'nin semt merkezlerinde ve sosyal tesislerde ebeveynlere yönelik düzenlediği madde bağımlılığına karşı eğitimler bu yıl da devam ediyor.

Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Psikososyal Destek Merkezi, bağımlılıkla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl başlattığı "Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık ve Koruyucu Aile Tutumları" konulu başlıklı seminerleri sürdürüyor.

Psikososyal Destek Merkezi'nin deneyimli psikologları tarafından ebeveynlere yönelik verilen eğitimler, belediyeye bağlı semt merkezleri ve sosyal tesislerinde uzmanları ailelerle buluşturuyor.

Ailelerin çocuklarını bağımlılık risklerinden koruma yolları, erken uyarı işaretleri, destek merkezlerine erişim ve etkili iletişim yöntemlerinin ele alındığı seminerler kapsamında Agora Semt Merkezi, Hatay Semt Merkezi ve Beştepeler Sosyal Tesisleri'nde peş peşe eğitimler düzenlendi.

Özellikle annelerin büyük ilgi gösterdiği eğitimlerde ebeveynlerin madde bağımlılığı hakkında bilinç kazanması sağlandı.