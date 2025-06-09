Konak Belediyesi'nden Güvenli Okul Yolu Uygulaması

(İZMİR) - Öğrencilerin yaya güvenliğini sağlamak ve sürücülerin farkındalığını artırmak için çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi, Kahramanlar'da hayata geçirdiği renkli yol uygulaması ile çocuklara eğlenceli bir okul yolu tasarlarken, vatandaşlara da nefes alabilecekleri bir dinlenme alanı oluşturdu.

Konak Belediyesi, yaya güvenliğini sağlamak ve sürücülerin farkındalığını artırmak için okul çevrelerinde renkli yol düzenlemelerine devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'nun ardından bu kez Kahramanlar Mahallesi'ndeki Mustafa Öğütveren İlkokulu çevresinde yapılan düzenleme ile çocuklara eğlenceli ve güvenli bir okul yolu tasarlandı.

Bölgeye yerleştirilen banklar ve ağaçlarla ise vatandaşlara nefes alabilecekleri bir dinlenme alanı oluşturuldu. Çevre sakinleri ve okul önünde bekleyen velilerden beğeni toplayan düzenleme çalışmaları, ilçedeki diğer okullarda da uygulanacak.

"Yol güvenliğini artırıyoruz"

Düzenleme sayesinde hem yol güvenliğini artırdıklarını hem de ilçeye nitelikli kamusal alanlar kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ta okullarımızın çevresindeki yol güvenliğini artırıyoruz. Son olarak Kahramanlar Mahallemizde yer alan Mustafa Öğütveren İlkokulu çevresinde hayata geçirdiğimiz güvenli okul yolu düzenlemesiyle sürücü farkındalığını artırarak çocuklarımıza güvenli bir ulaşım imkanı, komşularımıza nefes alabilecekleri bir alan yarattık. Daha güvenli ve yaşanabilir bir Konak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.