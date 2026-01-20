Konak Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Temizlik ve Hijyen Malzemesi Desteği

(İZMİR) - Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi Konaklılar için hazırlanan temizlik, hijyen ve kişisel bakım malzemesi içeren paketleri ailelere ulaştırıyor. Paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirdiklerinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Zorlaşan yaşam koşullarında temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin hiçbir Konaklıyı yalnız bırakmayan, yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran dayanışma ağı, bir kez daha güçlendi. Belediyeye bağış olarak gelen temizlik, hijyen ve kişisel bakım ürünleri, ihtiyaç sahibi Konaklılara ulaştırıldı. İçinde yüzey temizleyici, banyo temizleyici, diş macunu, deodorant gibi ürünlerin olduğu paketlerin ulaştırıldığı aileler, ekonomilerini zorlayan bir kalemi daha dayanışmayla karşılamış oldu. Gelen talep ve değerlendirmeler sonucu belirlenen 6000 hanenin yararlanması hedeflenen uygulama sayesinde, dayanışma ve paylaşma kültürü yeniden hatırlandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dayanışmanın kazanacağını vurgulayarak, "Konak'ta paylaşma kültürünü büyütüyor, birlikte güçleniyoruz. Zorlaşan yaşam koşullarında temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak'ta dayanışma ve paylaşım var

Konak'ta ikamet eden ve Konak Belediyesi'nin sosyal yardımlarından faydalanmak isteyenler, belediyenin resmi web sitesinde yer alan "Sosyal Yardım" bölümünden, "Sosyal Yardım Başvurusu" sekmesini tıklayarak kayıt olabiliyor. https://sosyalyardim.konak.bel.tr/ linki üzerinden alınan başvurular, titizlikle değerlendirilerek gerçek ihtiyaç sahipleri, dayanışma ağına dahil ediliyor; giysi, gıda, temizlik malzemesi, kışlık yakacak odun, kömür ve daha pek çok ücretsiz sosyal yardımdan yararlanması sağlanıyor.