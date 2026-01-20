Konak Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Temizlik ve Hijyen Malzemesi Desteği - Son Dakika
Konak Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Temizlik ve Hijyen Malzemesi Desteği

20.01.2026 09:27  Güncelleme: 10:26
Konak Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere temizlik, hijyen ve kişisel bakım malzemeleri içeren paketler ulaştırarak dayanışma kültürünü güçlendiriyor. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

(İZMİR) - Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi Konaklılar için hazırlanan temizlik, hijyen ve kişisel bakım malzemesi içeren paketleri ailelere ulaştırıyor. Paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirdiklerinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Zorlaşan yaşam koşullarında temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin hiçbir Konaklıyı yalnız bırakmayan, yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran dayanışma ağı, bir kez daha güçlendi. Belediyeye bağış olarak gelen temizlik, hijyen ve kişisel bakım ürünleri, ihtiyaç sahibi Konaklılara ulaştırıldı. İçinde yüzey temizleyici, banyo temizleyici, diş macunu, deodorant gibi ürünlerin olduğu paketlerin ulaştırıldığı aileler, ekonomilerini zorlayan bir kalemi daha dayanışmayla karşılamış oldu. Gelen talep ve değerlendirmeler sonucu belirlenen 6000 hanenin yararlanması hedeflenen uygulama sayesinde, dayanışma ve paylaşma kültürü yeniden hatırlandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dayanışmanın kazanacağını vurgulayarak, "Konak'ta paylaşma kültürünü büyütüyor, birlikte güçleniyoruz. Zorlaşan yaşam koşullarında temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak'ta dayanışma ve paylaşım var

Konak'ta ikamet eden ve Konak Belediyesi'nin sosyal yardımlarından faydalanmak isteyenler, belediyenin resmi web sitesinde yer alan "Sosyal Yardım" bölümünden, "Sosyal Yardım Başvurusu" sekmesini tıklayarak kayıt olabiliyor. https://sosyalyardim.konak.bel.tr/ linki üzerinden alınan başvurular, titizlikle değerlendirilerek gerçek ihtiyaç sahipleri, dayanışma ağına dahil ediliyor; giysi, gıda, temizlik malzemesi, kışlık yakacak odun, kömür ve daha pek çok ücretsiz sosyal yardımdan yararlanması sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Temizlik ve Hijyen Malzemesi Desteği - Son Dakika

11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
11:00
Galatasaray’da kader günü
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
