Konak Belediyesi'nden İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden İlk Yardım Eğitimi

Konak Belediyesi, ev kazalarını önlemek ve ilk yardım uygulamalarını öğretmek amacıyla eğitimler başlattı. İlk eğitim, Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde velilere verildi ve tüm semt merkezlerine yayılması planlanıyor.

13.11.2024 10:33  Güncelleme: 10:57
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(İZMİR)- Konak Belediyesi, ev kazalarının önlenmesi ve kaza durumunda uygun ilk yardım uygulamalarının yapılmasına yönelik eğitimlere başladı. İlki Toros Sosyal Tesisleri'nde yer alan Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nin velilerine verilen eğitimlerin ilçedeki tüm semt merkezlerine taşınması planlanıyor.

"İlk Beş Dakika Hayat Kurtarır" sloganıyla yola çıkan eğitimlerin ilki, Toros Sosyal Tesisleri'nde hizmet veren Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde ücretsiz okul öncesi eğitim alan çocukların velilerine verildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından verilen ve yaklaşık bir saat süren eğitim kapsamında ev kazalarında ilk müdahalede bulunurken, dikkat edilmesi gereken ayrıntılar paylaşıldı. 112 Acil Çağrı Hattı'nın hangi koşullarda ve nasıl aranacağı anlatılırken, bu hattı gereksiz kullanmanın yaratabileceği olumsuzluklardan da bahsedildi. İnteraktif şekilde ilerleyen eğitimler boyunca veliler, eğitmenlere sorular sorarak ilk yardım ile ilgili merak ettikleri konularda bilgi aldı.

"İlk yardım en önemli olgulardan biri"

Ev içi kazalarda hayati önem taşıyan ilk yardım eğitimlerinin tüm semt merkezleri ve Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin bulunduğu merkezlerde verilmesini hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İlk yardım bilgisi günlük hayatımızın en önemli olgularından biri. Komşularımız aldıkları eğitimlerle kendilerinin ve çocuklarının başlarına gelebilecek ev kazalarında ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarını öğreniyorlar. Ömür boyu fayda sağlayacak bu eğitimlerle ulaşabildiğimiz herkese ilk yardımın önemini anlatacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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