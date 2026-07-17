Konak Zabıtasından Kaldırım İşgallerine Karşı Sıkı Denetim - Son Dakika
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Konak Zabıtasından Kaldırım İşgallerine Karşı Sıkı Denetim

17.07.2026 16:40  Güncelleme: 17:55
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Konak Belediyesi zabıta ekipleri, Güzelyalı'da kaldırım ve sokak işgallerine yönelik denetim yaptı. İzinsiz işgal yapan esnaf uyarıldı, uymayanlara cezai işlem uygulandı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaya güvenliği için çalışmaların süreceğini belirtti.

(İZMİR) - Konak'ta kaldırım ve sokaklardaki izinsiz işgale karşı denetimlerini gece gündüz aralıksız sürdüren Konak Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaya güvenliği için izinsiz işgaliyeye geçit vermiyor.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kaldırım ve sokak işgallerine karşı gerçekleştirdiği sıkı denetim aralıksız devam ediyor. Denetimler kapsamında Güzelyalı'da çalışma yürüten zabıta ekipleri, bölge esnafıyla konuşarak işgal sınırlarıyla ilgili bilgi verdi, yaya trafiğine engel olan izinsiz işgalin kaldırılmasını istedi. İşyerlerine uyarıda bulunan zabıta, izinsiz işgaller hakkında işlem yaptı. Yönetmeliğe aykırı olarak sokak ve kaldırımlarda izinsiz işgal için kullanılan masa, sandalye, tabela gibi eşyalar toplanarak Araç Sevk Depo ve Arşiv Amirliği deposuna götürüldü.

"KALDIRIMLAR YAYALARINDIR"

İşgal yönetmeliğini uygulayan esnafa kent düzenine gösterdikleri özen dolayısıyla teşekkürlerini ileten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İşgal İzin Yönetmeliği ve Sarı Çizgi uygulamamızla işgalleri düzenlemiştik. Son olarak Güzelyalı'da gerçekleştirdiğimiz işgal denetimleri kapsamında yayaların geçişini engelleyen durumlara karşı esnafımızı uyarıyor, devam eden ihlallerde ise cezai işlem uyguluyoruz. Yaya dostu Konak hedefi doğrultusunda özellikle engelli ve ileri yaş komşularımızın, pusetli ailelerin ve tüm yayaların kaldırımları güvenle kullanabilmesi adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38/1 ve 38/2 sayılı maddeleri uyarınca, 2026 Ocak ayından itibaren Konak'ta izinsiz işgal sebebiyle 1500'e yakın cezai işlem uygulandı. İşlemler sonucunda işletmelere yaklaşık 2,5 milyon TL tutarında para cezası yazıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Zabıtasından Kaldırım İşgallerine Karşı Sıkı Denetim - Son Dakika

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