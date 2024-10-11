Konak Belediyesi'nden Roman Kültürüne Destek Stratejik Planı - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Roman Kültürüne Destek Stratejik Planı

Konak Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'na Roman kültürünü koruma ve ayrımcılıkla mücadele eylem planını dahil etti. Başkan Mutlu, eşit yurttaşlık anlayışıyla hareket ederek toplumda Roman vatandaşlarına karşı farkındalığı artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

11.10.2024 13:46
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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı'nda Roman kültürü ve geleneklerini korumak, desteklemek, yaşam kalitelerini artırmak; ayrımcılıkla mücadele etmek üzerine eylem planı içeren bir maddeye yer verildi. Stratejik planın eşitlik anlayışıyla şekillendiğini belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "'Adil kent, eşit yurttaşlık' diyerek göreve başladığımız Konak'ta, proje ve protokollerimizle desteklediğimiz bu duruşumuzu, belediyemizin beş yıllık stratejik planına dahil ederek daha somut bir adım atmış olduk" dedi.

Konak Belediyesi'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan ve meclisten oy çokluğuyla geçen Stratejik Planı, yerelde eşitlik hamlesiyle öne çıkıyor. Altı müdürlüğün iş birliği yapacağı eylem planı kapsamında toplumsal eşitsizliklerin azaltılarak özellikle kırılgan nüfus başta olmak üzere her kesimin refahının artırılması amaçlanıyor. Planda yer alan ifadelere göre, "Roman kültürü ile geleneklerini korumak ve desteklemek için kültürel etkinlikler ve festivaller düzenlemek; toplumda Roman vatandaşlarına karşı ayrımcılığı azaltmak için farkındalık kampanyaları ve eğitimler düzenlemek" başlıkları ile Roman Eylem Planı hayata geçirilecek.

Başkan Mutlu, Roman vatandaşlara yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek, kültür ve geleneklerini korumak, daha kaliteli ve eşit bir yaşamın herkesin hakkı olduğuna dikkati çekmek için daha sağlam adımları stratejik plana dahil ederek attıklarının altını çizdi. Başkan Mutlu, "Adil Kent, Eşit Yurttaş diyerek göreve başladığımız Konak'ta, proje ve protokollerimizle desteklediğimiz bu duruşumuzu, belediyemizin stratejik planına dahil ederek daha somut bir adım atmış olduk. Önümüzdeki yaklaşık beş yıl boyunca Konak'ta ötekileştirmeyi ve ayrımcılığı önlemek ve Roman vatandaşlarımızın kendilerini farklı hissetmelerini engellemek üzere çalışacağız" diye konuştu.

Küleş'ten teşekkür

Konak Belediye Meclisi'nin Roman Meclis üyesi Tolga Küleş de Roman adının ve Romanlara yönelik eylem planının ilk kez bir yerel yönetimin stratejik planına dahil olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu ilkin, üyesi olduğum Konak Belediye Meclisi'nden geçmesi ve görev yaptığım süre içinde belediyenin Roman toplumuna yönelik çalışmalarının stratejik planda yer almasından gurur duyuyorum. Her zaman Roman toplumunun yanında olan, adil kent, eşit yurttaş diyen ve stratejik planda Romanlara yer vererek öncülük yapan başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkür ediyorum. Konak ilçesinin stratejik planında yer alması ile İzmir'in ekonomik, kültürel, sosyal anlamda seviye atladığını göreceğiz. Bu süreç ileride CHP'nin yönetmiş olduğu tüm yerel yönetimlerde örnek uygulama olarak gösterilecektir."

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Konak, Son Dakika

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