Konak Toros Sosyal Tesisleri'nde Ücretsiz Bağlama Kursuna Yoğun İlgi

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Toros Sosyal Tesisleri'nde devam eden ücretsiz bağlama kursuna katılan kursiyerler, Anadolu kültürünü geleceğe taşırken kurs sonunda verilecek konser için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Sanatı Konak'ın her köşesinde yaşatan Konak Belediyesi'nin Toros Sosyal Tesisleri'nde devam eden bağlama kursunda kursiyerler, hem bağlama çalmayı öğreniyor hem de bona ve solfej çalışmalarıyla ritim ve nota bilgilerini geliştiriyor.

Kasım ayından bu yana eğitim sürüyor

Toros Sosyal Tesisleri'ndeki Bağlama Kursu'nda kursiyerler, geçen yıl kasım ayından bu yana Ozan Ünal eğitmenliğinde ders alıyor. Kursiyerlerin kaydettiği ilerleme ile Anadolu'nun dört bir yanından türküleri icra ettiği belirtildi. Kurs grubunun, eğitim bitiminde vereceği konser için hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

"Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Kursiyerlerden Mihriban Aykol, bağlamayı öğrendikçe daha da hevesli bir şekilde kursa geldiğini belirterek, "Kursumuz çok güzel. Hocamızdan çok memnunuz, çok güzel öğretti. Konak Belediyesi bize bu imkanı sağladığı için Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. Doğum yeri olan Malatya'nın türkülerini doğru bir şekilde çalabilmenin heyecanını paylaşan Eyüp Yücel Yelçi ise "Konak Belediye Başkanımıza bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz. Çok güzel geçiyor, iyi arkadaşlıklar da kurduk. Hocamız sayesinde müzik bilgimizi de çoğaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağlamayı ilk defa Konak Belediyesi'nin açtığı kursta eline alan Hülya Sezgin de "Konak Belediyesi'nin bu kursu açtığını duyunca geldik. Nilüfer Hanım'a bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Hocamızdan çok memnunuz. Biz bağlamayı yeni öğreniyoruz, bu kursun bize çok katkısı oldu" diye konuştu.