Konak Belediyesi ve İZTO'dan Gıda Çarşısı İçin İşbirliği - Son Dakika
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Konak Belediyesi ve İZTO'dan Gıda Çarşısı İçin İşbirliği

Konak Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası, Gıda Çarşısı'na 50 yeni çöp konteyneri kazandırmak için işbirliği yaptı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, temizlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

24.04.2025 15:08
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(İZMİR) - Konak Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası 'Daha Temiz bir Gıda Çarşısı' için işbirliği yaptı. İşbirliği kapsamında çarşı bölgesine 50 adet yeni çöp konteyneri kazandırıldı. Konteynerlerin teslim töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Daha temiz bir Konak için çalışıyoruz. Gıda Çarşımızı da çok önemsiyoruz. Şimdilik 50 konteynerle başlayan desteğin yakında çok çok artacağını biliyoruz" dedi.

İzmir Ticaret Odası ve Konak Belediyesi işbirliğiyle, Konak'ın temizlik hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla Gıda Çarşısı adıyla bilinen İzmir Yenişehir Ticaret Merkezi'ne 50 adet yeni çöp konteyneri kazandırıldı. Gıda Çarşısı Ticaret Merkezi önünde düzenlenen teslim törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Gıda Çarşısı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çöldür ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yenişehir Çalışma Komisyonu Üyeleri, Konak Belediyesi ile İZTO Meclis Üyeleri, belediye bürokratları, çarşı esnafı ve muhtarlar katıldı. Dayanışmanın hizmete dönüştüğü işbirliği kapsamında konteynerler çarşı bölgesine yerleştirildi.

Mutlu: "Konak'ın ekonomik olarak güçlü olmasının nedenlerinden biri bu çarşı"

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dayanışma vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Uzun zamandır, Gıda Çarşısı'yla ilgili somut bir şeyler yapmak istiyoruz. Buraya ara ara geliyoruz, ziyaret ediyoruz. En son, yönetimle birlikte gezdiğimizde sorunları da yerinde gördük. Temizlik, kuşkusuz çok önemli. Daha temiz bir Konak için çalışıyoruz. Gıda Çarşımız oldukça büyük bir çarşı. Konak'ın ekonomik olarak güçlü olmasının nedenlerinden biri bu çarşı ve bu sebeple de çok önemsiyoruz. Dayanışma halinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Zabıtamız düzenli olarak burada çalışma yapıyor. Şimdi konteynerlerimiz geldi. Bundan sonra asfaltlama, ulaşım planının ve topraklanmanın hayata geçmesi yine sizlerin desteğiyle çözülecek. Dönem, dayanışma dönemi. Ekonomik sorunlar hepimizi etkiliyor. Bizimle birlikte olduğunuz, dayanıştığınız için teşekkürler. Şimdilik 50 konteynerle başlayan desteğin yakında çok çok artacağını, yönetimle birlikte tek tek meclis üyelerinin de destekleyeceğini biliyorum. Bundan sonra da birlikte, yan yana, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."

Özgener: "Yerel yönetimlerimizle güç birliği içindeyiz"

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Başkan Mutlu'nun çarşının sorunlarının çözümünde her zaman pozitif yaklaşım sergilediğini dile getirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Ticaret Odası olarak yerel yönetimlerimizle güç birliği içinde kentimizin gelişimine katkı koymayı çok önemsiyoruz. Özel sektör ile kamu kurumları arasında köprü kurarak, karşılaşılan sorunların çözümlerini araştırıyor, ortak akıl ve işbirliğini ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda da Yenişehir Ticaret Merkezi'nin daha temiz, düzenli ve estetik bir yapıya kavuşmasının, kentimizin ve ilçemizin ticari gelişimi açısından da önem taşıdığına inanıyoruz. Sevgili başkanımız katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki pozitif yaklaşımınız ve enerjinizle, merkezimizin başka önemli sorunlarının çözümünde de bizlerin yanımızda olacaksınız."

Urul: "İZTO ve Konak Belediyesi çarşımızın yanında olduklarını gösterdiler"

İZTO Meclis Üyesi ve Yenişehir Çalışma Komisyonu Üyesi Hilmi Urul da birlikte üretmenin önemine değindi. Çarşının sorunlarına başta Konak Belediyesi olmak üzere kurumlardan, çözüme yönelik gelen adımlardan mutluluk duyduklarını ifade eden Urul, "Birlikte üretmenin ve paylaşmanın güzel bir örneğini sergilediğimiz Yenişehir Ticaret Merkezimiz için bir aradayız. Daha önce çarşımızın sorunlarını İZTO başkanımızın desteğini alarak ilgili kurumlara iletme şansımız olmuştu. Başta Konak Belediye Başkanımız olmak üzere, sorunlarımızı paylaştığımız kurumların, çözüme yönelik attıkları adımlar çarşı esnafı olarak bizleri sevindirdi. Bugün İZTO ve Konak Belediyesi çarşımızın yanında olduklarını bir kez daha gösterdiler" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi ve İZTO'dan Gıda Çarşısı İçin İşbirliği - Son Dakika

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