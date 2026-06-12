Konak'ta Roman Girişimciliği ve İstihdamı İçin Önemli İş Birliği

(İZMİR) - Konak Belediyesi ve REDI Türkiye, Roman girişimciliğini desteklemek ve Romanların istihdama erişimini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında REDI Türkiye'nin yürüttüğü girişimcilik ve istihdam destek çalışmaları, Konak Belediyesi'nin katkılarıyla daha fazla kişiye ulaştırılacak.

Konak Belediyesi ve Roman Girişimciliğini Geliştirme İnisiyatifi Derneği (REDI Türkiye), Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "AB'den REDI'ye 2. Aşama Desteği: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Roman Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Roman girişimciliğini desteklemek ve Romanların istihdama erişimini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile REDI Türkiye Ülke Direktörü Serkan Baysak tarafından imzalanan protokol doğrultusunda REDI Türkiye'nin Roman toplumuna yönelik yürüttüğü Girişimciler için Kuluçka Programı, Faaliyet Halindeki İşletmeler için Büyüme Programı, Finansman Kaynaklarına Erişim Eğitimi ile İstihdam Odaklı Birebir Destekler gibi girişimcilik ve istihdam destek çalışmaları, Konak Belediyesi'nin katkılarıyla daha fazla kişiye ulaştırılacak. İş birliğinin ilk adımı olarak düzenlenecek Özgeçmiş Hazırlama ve Kariyer Yönetimi Eğitimi'nin ardından katılımcılar, Konak Belediyesi'nin İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi aracılığıyla işverenlerle buluşturulacak.

"ÖNEMLİ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Roman vatandaşların yaşamda maruz kaldığı adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdürdüklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Roman yurttaşlarımızın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında istihdam geliyor. Bu nedenle bugün imzaladığımız protokolü son derece kıymetli buluyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve hayata geçirmek için emek verdiğimiz bu iş birliğini başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güçlü, deneyimli ve özverili ekibinizin katkılarıyla; belediyemizin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi bir araya getirerek önemli sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Hiç kimsenin geride bırakılmadığı, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, yan yana yürüyerek kendini değerli ve mutlu hissettiği bir Konak için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

BAYSAK: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞACAĞIZ

Süreç boyunca vermiş olduğu destekten dolayı Başkan Mutlu'ya teşekkür eden REDI Türkiye Ülke Direktörü Serkan Baysak, "AB destekli projemizin ilk gününden itibaren Konak'ta yaşayan Roman vatandaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaya başladık. Bir yıllık süreçte 183 kişiyi sistemimize dahil ettik. Türkiye genelindeki faydalanıcılarımızın yüzde 40'ını Konak'ta yaşayan Roman yurttaşlarımız oluşturuyor. Bu oran, Konak'a duyduğumuz ilgiyi ve bölgenin sahip olduğu güçlü potansiyeli açıkça ortaya koyuyor. Bu kapsamda yaklaşık 16 girişimcimiz finans, dijital okuryazarlık ve çeşitli alanlarda uzman desteğinden yararlandı. Ayrıca bu dönem hayata geçirdiğimiz hibe programından Konak'tan 2 girişimcimiz faydalanma imkanı buldu. Önümüzdeki dönemde de sizlerin desteğiyle çok daha fazla kişiye ulaşacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de Roman toplumu denildiğinde akla gelen ilk şehirlerden biri İzmir, ilk ilçelerden biri ise Konak'tır. Bu nedenle burada yürütülen çalışmaların önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜLEŞ: SORUMLULUĞUMUZ DAHA DA ARTTI

Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş ise şunları söyledi:

"Konak, Roman vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal çalışmalarıyla bugüne kadar Türkiye'ye örnek olmuş bir ilçedir. Bugün atılan imzalarla birlikte sorumluluğumuz daha da arttı. Bu bilinçle hareket ederek Roman toplumunun yaşam koşullarını iyileştirmek, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve hayata geçirilen projeleri daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."