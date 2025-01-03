Konak Belediyesi, Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, 2025 yılı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Alınan kararlar arasında, Bremen Belediyesi'yle birlikte hibe programına başvurarak ortak proje yapılması, daha görünür ve tanınır bir Konak için Konak Belediyesi kurumsal kimlik çalışmasına destek olunması ve Kemer'deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) binasının restorasyonu ile bölgenin dönüşümüne güç katması amacıyla gerekli işlemler için harekete geçilmesi yer aldı.

Konak Belediye Meclisi, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu yönetiminde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Oturumu yeni yıla dair iyi dileklerle açan Başkan Mutlu, hem yeni yılı hem de Regaip Kandili'ni kutladı.

Yılın ilk toplantısında Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Denetim Kurulu seçildi.

Bremen Belediyesi ile ortak proje

Almanya Bremen Belediyesi'yle hibe programına başvurularak ortak proje yapılması, meclise gelen önergeler arasında yer aldı. Stiftung Mercator kurumunun "ORTAK-Yerel uzman diyalogunu teşvik etmeye yönelik Alman-Türk girişimi" hibesine Bremen Eyaleti ile birlikte "Konak Dijital İkiz" projesiyle ortak başvuru yapılması hakkındaki önerge, acil kaydıyla Hukuk Komisyonu'na sevk edildi. Başkan Mutlu, proje başvurusu için gereken 25 bin Euro'nun sadece bin Euro'sunu karşılayacaklarını, proje kabulüyle de 500 bin Euro'ya kadar tüm proje giderini Bremen Belediyesi'nin karşılayacağını duyurdu.

"Kurumsal kimlikte her yerde aynısının kullanılacağı bir logo"

Toplantıda Konak Belediyesi'nin kurumsal kimlik çalışması kapsamında logoda yapılacak değişiklik ile ilgili de oy çokluğuyla kabul kararı çıktı. Logodaki revize ile daha önce lale içerisinde sıkışmış olan Saat Kulesi daha görünür oldu. Saat Kulesi üzerindeki ay yıldız figürü netleşirken zamanı gösteren saat de 9'u 5 geçe olarak düzenlendi. Başkan Mutlu, Konak Belediyesi logosuna dair revizenin hem çağın gerekleri hem de daha görünür, okunur bir hal alması, böylece Konak Belediyesi'nin görünür ve tanınırlığının artması için yapıldığını ifade etti.

Başkan Mutlu, "Şu anda çok deforme olmuş bir logomuz var. Saat kulesi tanınamıyor, çizimleri deforme olmuş, Konak yazısı okunmuyor. Çok küçük olduğu ve okunmadığı için altına bir daha Konak Belediyesi diye ayrıca yazılmak zorunda kalınıyor. Bu çok köklü bir değişim mi, değil. Sadece, belleği yok etmeden, aynı logonun devamı niteliğinde. Ama onun grafik açısından düzgünce çizilmiş, vektörel hale getirilmiş, rengi netleştirilmiş ve bundan sonra kurumsal kimlikte her yerde aynısının kullanılacağı bir logo" dedi.

"Kamusal, toplumsal hafıza yok sayılmadan, okunabilir, görünebilir olması yönünde bir çalışma"

Logonun kurumsal kimlik içinde uygulanmasına yönelik değişikliklerin zaman içerisinde olacağını, birdenbire yapılmayacağı için yüklü bir maliyet getirmeyeceğini de belirten Başkan Mutlu, sözlerini şöyle devam etti:

"Bu bir revize. Kamusal, toplumsal hafıza yok sayılmadan, okunabilir, görünebilir olması yönünde bir çalışma. Pek çok araştırma yaptık. Konak Belediyesi'nin ayrı bir belediye olarak algılanışı düşük. Konak diye bir belediyenin olduğunu hem çalışmalarımızla ortaya koyuyoruz hem bu değişimi görünür kılmaya çalışıyoruz. Logo, bunlardan bir tanesi ama Konak'ın değişimi çok yakında kentin her yerinde çok daha farkla görülecek."

"Bizim Konak Belediyesi olarak her ay para aktardığımız, biriken bir fonumuz var"

Kemer'deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait olan ve Mimarlar Odası ile restorasyon iş birliği projesi yapılmış olan tarihi yapıyla ilgili komisyonlardan gelen rapor da mecliste görüşüldü. Yapının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğinde yer alan "tek yapı ölçeğinde projeler" kapsamında değerlendirilmesi, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında oluşturulan katkı payı fon hesabına başvurulup Valilik ile katkı payı amaçlı protokol imzalanması ve katkı payından geri kalan ödeneğin Konak Belediyesi bütçesinden karşılanması suretiyle restore edilmesi ile ilgili iş ve işlemler için Başkan Mutlu'ya yetki verilmesi oy birliği ile uygun bulundu.

Başkan Mutlu, tarihi yapının restorasyonunun bölge için dönüştürücü bir güç olacağına vurgu yaparak, "Bu yapıyı önemsiyorum. Bunu Sayın Valimizle de görüştüm. Konumu gereği müze olup olmayacağıyla ilgili endişelerim var. Fonksiyonuyla ilgili. Bu bina Devlet Demiryollarının elinde çok güzel bir bina. Biz bunu kamunun kaynaklarıyla restore edelim ve süreç içerisinde nasıl kullanılacağında hep birlikte netleşelim. Bizim Konak Belediyesi olarak her ay para aktardığımız, biriken bir fonumuz var. Bence bu fonun bu yapı için kullanılması kıymetli. Burası kamunun malı çünkü. Biz kullanırız ya da onuncu yılın sonunda Devlet Demiryollarına döner. Ama restore edilmesi önemli. Belki dönüşeceği fonksiyonla o çevrede dönüştürücü bir güce dönüşür" diye konuştu.

Alo Esnaf hattı hayata geçiyor

Konak Belediye Meclisi'nin yeni yılda aldığı ilk kararlar arasında, Alo Esnaf Hattı kurulması da yer aldı. Öte yandan, yanlış algı uyandırmasının önüne geçilmesi amacıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu'nun ismi, Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu olarak değiştirildi.