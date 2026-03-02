Konak'ta 8 Mart Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
Konak'ta 8 Mart Etkinlikleri Başlıyor

02.03.2026 10:30  Güncelleme: 10:52
Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tüm haftaya yayılan bir etkinlik programıyla kutlayacak. Sergilerden panellere, el emeği kermeslerinden tiyatro gösterilerine kadar uzanan program kadınların toplumdaki gücünü ve üretimini merkeze alacak.

Konak Belediyesi, hayatın her alanında emekleriyle var olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tüm haftaya yayılan bir dizi etkinlikle kutlayacak. Kadınlar sergilerden panele, kermesten tiyatro gösterilerine kadar kentin farklı noktalarına yayılan pek çok etkinlikte bir araya gelecek. Kadınların gücünü ve emeğini görünür kılacak etkinliklere herkesi davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ta bu yıl 8 Mart'ı sanatla, üretimle ve birlikte olmanın gücüyle karşılıyoruz. Tüm komşularımızı etkinliklerimize katılmaya, kadın emeğine destek olmaya ve dayanışmayı birlikte büyütmeye davet ediyorum" dedi.

Sanatta kadın izi

Etkinlik takvimi, bugün saat 14.00'te Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde açılacak "İz ve Yankı Kadın Sanatçılar Karma Sergisi" ile başlayacak. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü, hafta boyunca Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Kadın Müzesi'ndeki farklı sergilerle desteklenecek. 6 Mart Cuma günü saat 17.00'de Tuba Gültekin ve Yurdagül Kılıç'ın "Bir Kadın Bir Dünya: Kırmızı Mavi İzler" adlı resim sergisi, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. 10 Mart Salı saat 14.00'te ise "8 Kadın Akademisyen Karma Sergisi" Konak Belediyesi Kadın Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Ekonomik güçlenme masaya yatırılacak

Etkinlikler kapsamında 5 Mart Perşembe İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenecek olan "Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme" paneli, hukuk ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek. Rotary Bölge Federasyonu Başkan Yardımcısı Pınar Aksoy'un kolaylaştırıcılığında ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Seyfeli, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özden Monkul Erten ile İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi  Zöhre Dalkıran'ın katılımıyla kadınların istihdamdaki yeri ve yasal hakları ele alınacak.

Dominik Caddesi'nde el emeği buluşması

Dominik Caddesi'nde 5-7 Mart arasında "Dünya Kadınlar Günü El Emeği Kermesi" düzenlenecek. Kadın emeğini görünür kılmayı amaçlayan etkinlik, saat 12.00 ile 21.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 6 Mart Cuma festival havasına bürünecek olan kermesin resmi açılışı saat 15.00'te Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun konuşmasıyla başlayacak.

Ardından sahne alacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Şef Şenol Şentürk yönetiminde dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak. Müzik programı "Kadın ve Emek Temalı Şarkılar" konseriyle devam edecek. Solist Deniz Aygün Araal'a piyanoda Uğur Sayınbatur eşlik edecek. Konak Belediyesi Latin Perküsyon Grubu ritim dolu bir gösteri sunarken, İzmir Dans Stüdyosu dansçıları tango performansıyla sahnede olacak. Konak Belediyesi Step–Aerobik Grubu'nun da izleyicilerle buluşacağı etkinliğin finalinde, "Popkar Popüler Müzik Korosu Konseri" gerçekleştirilecek.

Atölye ve tiyatrolar

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 7 Mart Cumartesi saat 20.30'da İda Sanat'ın "Kadın Ölüleri" ve 9 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan Sekizde Tiyatro Topluluğu'nun "Canfeda Çıkmazı" oyunları, izleyiciyi kadının toplumsal konumunu sorgulamaya davet edecek. 9 Mart Pazartesi günü saat 13.00'da ise Hatay Semt Merkezi'nde "8 Mart'ta Söyleyecek Sözüm Var" başlığıyla interaktif bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Konak Belediyesi Kadın Müzesi'nde 10 Mart Salı saat 14.00'te "8 Kadın Akademisyen Sanatçı Karma Sergisi" açılacak.

Kaynak: ANKA

