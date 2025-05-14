Konak'ta Anneler Günü Coşkusu Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde Kutlandı

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin 11 ayrı merkezde ücretsiz hizmet veren ve okul öncesi çocukların gelişimine destek olan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde, Anneler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri öğrencileri, Anneler Günü'nü sınıflarında düzenlenen etkinliklerle kutladı. Çeşitli merkezlerde kutlanan Anneler Günü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Mutlu Çocuklar Oyun Evleri öğrencileri, anneleri için hazırladıkları el yapımı hediyeler ve Anneler Günü kartlarını annelerine verdiler. Minikler, anneleriyle birlikte tişört boyama, ses tanıma gibi oyunlar oynadı. Kutlamalarla geçen günün anısına ders bitiminde Anneler Günü fotoğrafı çekildi.