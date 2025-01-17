Konak\'ta Karne Heyecanı: Başkan Mutlu, Miniklerin Yüzünü Güldürdü

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Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde ilk karne heyecanı yaşayan çocukları sınıflarında ziyaret ederek neşelerine ortak oldu. Miniklere karnelerini veren Başkan Mutlu, "Konak'ta fırsat eşitliği için, sosyal belediyeciliğin gerektirdiği şekilde, okul öncesi çağdaki çocuklarımız için Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimizin sayısını artırdık. Bugün, karne heyecanını yaşamalarını istedik ve onların heyecanını paylaşmak için yanlarındayız. Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencileri kutluyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı törenle gerçekleştirilen Ayla Ökmen Oyun Evi'yle birlikte sayıları 11'e yükselen Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde karne heyecanı yaşandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilk karnelerinin heyecanını yaşayan çocukları yalnız bırakmayarak, karne gününde yanlarında yer aldı. Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin her birinde düzenlenen etkinliklerle karne gününü kutlayan çocuklar karnelerini Başkan Mutlu'dan aldı. Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde çocuklarla bir araya gelen Başkan Mutlu, onlarla birlikte oyunlar oynadı, şarkılar söyledi ve çocukların hayallerini dinledi.

Karne heyecanı yaşadılar

Sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarını Konak'ta birer birer hayata geçiren Başkan Mutlu, karne heyecanı yaşayan tüm öğrencileri kutlayarak şunları söyledi:

"Çocukların yüzlerindeki bir gülümseme bizim için dünyalara bedel. Onlar gülsün diye; adil bir şekilde, eşit fırsatlarla eğitim alabilsinler diye bütün çabamız. Konak'ta fırsat eşitliği için, sosyal belediyeciliğin gerektirdiği şekilde, okul öncesi çağdaki çocuklarımız için Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimizin sayısını 11'e çıkardık. Ayla Ökmen Oyun Evimizin açılışını ise Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerçekleştirdi. Oyun Evlerimizden yaklaşık 300 çocuğumuz, hiçbir ücret ödemeden hizmet alıyor. Bugün, karne heyecanını yaşamalarını istedik ve onların heyecanını paylaşmak için yanlarındayız. Hepsini pırıl pırıl bir gelecek ve başarılı bir eğitim hayatının beklediğine inancım tam. Onları çok seviyoruz. Bugün karne heyecanı yaşayan tüm öğrencileri kutluyoruz."

Yarıyıl Festivali yapılacak

Öte yandan Başkan Mutlu, Konaklı çocuklara yarıyıl tatili boyunca Konak Belediyesi'nin etkinlikler düzenleyeceğinin de müjdesini verdi. Konak Yarıyıl Festivali adı altında düzenlenen etkinlikler arasında pantomim gösterisi ve atölyesi, palyaço, jonglör ve tiyatro oyunları yer alıyor. Tamamı ücretsiz olan etkinlikler Toros ve Beştepeler Semt Merkezleri ile Selahattin Akçiçek ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezlerinde gerçekleştirilecek.