Konak'ta Parklar Yaza Hazırlanıyor

(İZMİR) - İzmir'de Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte parkları yaz dönemine hazırlamak için temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, çocukların daha yoğun kullanmaya başladığı parklarda budama, çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmalarının yanı sıra oyun ve spor alanlarında detaylı temizlik yaptı. Alsancak'taki Nevzat Güzelırmak ve Ali Kamil Özdemir parklarında başlatılan çalışmalar kapsamında, oyun grupları, spor aletleri ve banklar basınçlı su ve doğaya zarar vermeyen deterjanlarla temizlendi.

Parklardaki temizlik ve bakım çalışmalarının program dahilinde ilçedeki diğer parklarda da sürdürüleceği bildirildi.