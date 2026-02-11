Konak'ta Şarkılar Sevgiyi Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konak'ta Şarkılar Sevgiyi Anlattı

11.02.2026 11:27  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Sevgililer Günü özel konserinde aşka dair en güzel şarkıları İzmirliler için seslendirdi. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

(İZMİR) - Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Sevgililer Günü özel konseri için sahne aldı. Şef Deniz Aygün Araal yönetimindeki koro, aşka ve sevdaya dair en güzel şarkıları İzmirliler için seslendirdi.

Konak Belediyesi'nin Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Sanat Müziği konseri sevgiyi notalarla dile getirdi.

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Deniz Aygün Araal yönetiminde sahne aldı.

Türk Sanat Müziğinin klasik eserlerinin solo performanslar ve koroyla seslendirildiği geceye yoğun ilgi olurken dinleyiciler her şarkıya eşlik etti. "Hiçbir Şeyde Gözüm Yok, "Aşkımız Ne Güzeldi Gittiğinde Anladım", "Eski Dostlar", "Seni Çılgın Gibi Sevdim" gibi sevgiyi dile getiren şarkıların peş peşe sıralandığı konser bir de sürprize sahne oldu.

Koro üyeleri, doğum günü olan şefleri Deniz Aygün Araal'a pasta sürprizi yaptı. Araal, mumları kızıyla üfledikten sonra "Bugün bu salon doldu, taştı, çok teşekkür ediyorum. Güzelyalı Kültür Merkezimizde, kendi evimizde Sevgililer Günü konseri vermekten çok mutluyuz. Bize bu fırsatı sunduğu için Konak Belediye Başkanımız Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir koromuz, çok değerli saz sanatçılarımız var. Biz hep birlikte kocaman bir aileyiz" diye konuştu.

Yolu sevgiden geçenler Konak'ta buluştu

Konserde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun selamlarını ileten Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler de "Yolu sevgiden ve aşktan geçen herkes bu akşam Konak Belediyemizin Güzelyalı Kültür Merkezimizde bizimle birlikte. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz her alanda devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Güzelyalı, Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta Şarkılar Sevgiyi Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti
Çelik’in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş

15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 15:28:03. #7.11#
SON DAKİKA: Konak'ta Şarkılar Sevgiyi Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.