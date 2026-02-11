Konak'ta Şarkılar Sevgiyi Anlattı

(İZMİR) - Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Sevgililer Günü özel konseri için sahne aldı. Şef Deniz Aygün Araal yönetimindeki koro, aşka ve sevdaya dair en güzel şarkıları İzmirliler için seslendirdi.

Konak Belediyesi'nin Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türk Sanat Müziği konseri sevgiyi notalarla dile getirdi.

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Deniz Aygün Araal yönetiminde sahne aldı.

Türk Sanat Müziğinin klasik eserlerinin solo performanslar ve koroyla seslendirildiği geceye yoğun ilgi olurken dinleyiciler her şarkıya eşlik etti. "Hiçbir Şeyde Gözüm Yok, "Aşkımız Ne Güzeldi Gittiğinde Anladım", "Eski Dostlar", "Seni Çılgın Gibi Sevdim" gibi sevgiyi dile getiren şarkıların peş peşe sıralandığı konser bir de sürprize sahne oldu.

Koro üyeleri, doğum günü olan şefleri Deniz Aygün Araal'a pasta sürprizi yaptı. Araal, mumları kızıyla üfledikten sonra "Bugün bu salon doldu, taştı, çok teşekkür ediyorum. Güzelyalı Kültür Merkezimizde, kendi evimizde Sevgililer Günü konseri vermekten çok mutluyuz. Bize bu fırsatı sunduğu için Konak Belediye Başkanımız Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir koromuz, çok değerli saz sanatçılarımız var. Biz hep birlikte kocaman bir aileyiz" diye konuştu.

Yolu sevgiden geçenler Konak'ta buluştu

Konserde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun selamlarını ileten Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Özkardeşler de "Yolu sevgiden ve aşktan geçen herkes bu akşam Konak Belediyemizin Güzelyalı Kültür Merkezimizde bizimle birlikte. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz her alanda devam ediyor" dedi.