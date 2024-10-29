Kong-rey Tayfunu Fucien'de İptallere Neden Oldu - Son Dakika
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Kong-rey Tayfunu Fucien'de İptallere Neden Oldu

Çin'de yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle Fucien'de feribot seferleri iptal edildi, alarm seviyeleri yükseltildi.

29.10.2024 22:47
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Çin'de Pasifik Okyanusu'ndan yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinde feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Fucien Deniz Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yarın Tayvan kıyılarına ulaşması beklenen Kong-rey Tayfunu'nun, sonrasında karşı kıyıya ilerleyerek Çin'in doğusundaki Fucien ve Cıciang eyaletlerine şiddetli rüzgar ve yağış getirmesi bekleniyor.

Yaklaşan tayfun nedeniyle Fucien'de üçünü seviye alarm ilan edilirken 32 yolcu feribotunun 16 güzergahtaki seferleri iptal edildi.

Öte yandan sahil bölgelerindeki 67 inşaat projesi ile 84 açık deniz inşaat gemisinin faaliyetleri durduruldu.

Tayfunun yol açabileceği afet koşullarına karşı tedbir olarak kurtarma gemileri, helikopterler ve devriye botları personeliyle birlikte hazır tutuluyor.

Aşırı yağış nedeniyle iki eyaletin nehirlerindeki su seviyesinin artması beklenirken yerel yönetimlerin sel koruma tedbirlerini artırması istendi.

Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

Kaynak: AA

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